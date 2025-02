Saúde Neuroma de Morton: entenda condição que acomete a dançarina Lore Improta

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2025

Mesmo com a condição, a dançarina, que é musa da Viradouro, contou que vai continuar com os preparativos para o Carnaval. (Foto: Reprodução)

A dançarina e empresária Lore Improta, esposa do cantor Leo Santana, foi diagnosticada há 10 anos com neuroma de Morton.

A condição é uma inflamação do nervo interdigital do pé e ocorre geralmente entre o terceiro e o quarto dedo. Musa da escola de samba Viradouro, do Rio, ela contou em entrevista recente que continuará os preparativos para desfilar no Carnaval.

Causas

O neuroma de Morton surge devido a lesões contínuas nos nervos dos pés, que podem acontecer, por exemplo, por causa do uso prolongado de sapatos de salto alto ou de bico fino.

Esses sapatos fazem com que os pés adotem uma posição não natural, que resulta em uma compressão excessiva nos nervos. Por causa disso, o corpo forma um tecido ao redor deles na tentativa de protegê-los, que é o que causa o neuroma de Morton.

O neuroma de Morton é mais comum em pacientes do sexo feminino do que em pacientes do sexo masculino.

É importante destacar, no entanto, que existem outras causas para o neuroma de Morton. Ele pode acontecer por conta do excesso de peso e do uso de sapatos de sola fina e flexível.

Sintomas

Entre os sintomas de neuroma de Morton, pode-se destacar:

* dor no pé;

* dor no pé que piora ao caminhar e andar e ao fazer exercícios físicos como correr e se exercitar;

* sensação de estar pisando em vidro, de choques ou incômodo na sola dos pés;

* queimação nos pés;

* dores que irradiam da sola dos pés para os dedos e outras partes dos pés;

inchaço na sola dos pés.

Tratamento

O tratamento do neuroma de Morton depende da severidade dos sintomas do paciente, mas é possível afirmar que o neuroma de Morton tem cura. Em alguns casos, o neuroma de Morton pode ser tratado por meio de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios e compressas, que aliviam a dor.

Outros pacientes recebem a recomendação de tratar o neuroma de Morton por meio de fisioterapia ou mesmo de adequar seus calçados para não agravar ainda mais o nódulo. Pacientes com excesso de peso também podem ter que perder peso para ajudar a controlar a severidade dos sintomas do neuroma de Morton.

Por fim, alguns casos de neuroma de Morton envolvem também a cirurgia. Trata-se de um procedimento que remove o tecido espesso que surge ao redor dos nervos e que é feito somente em pacientes que tentaram outras alternativas para controlar o neuroma de Morton.

A cirurgia de neuroma de Morton leva cerca de uma hora para ser completada e deve ser feita com anestesia local. Após o procedimento, o paciente recebe a recomendação de manter o pé elevado para evitar o neuroma de Morton.

