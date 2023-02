Mundo Nevascas atingem os Estados Unidos e provocam o cancelamento de mais de mil voos

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

A situação também é complicada nas estradas do país. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fortes tempestades de inverno estão se espalhando pelos Estados Unidos, com fortes nevascas que já causaram cancelamento de mais de mil voos e falta de energia em algumas regiões, apesar das previsões de calor incomum em outras áreas.

Uma vasta faixa do país, desde a Costa Oeste até a região dos Grandes Lagos, está sendo atingida por nevascas que podem chegar a 60 centímetros e já causaram cancelamentos de voos e cortes de energia em milhares de residências.

Os avisos de neve pesada se aplicam até mesmo a regiões ensolaradas de Los Angeles, bem como aos estados mais frios do norte.

Meteorologistas do Serviço Nacional de Meteorologia disseram que a neve atingiria partes de Minnesota em uma “tempestade de inverno histórica que provavelmente impossibilitará viagens”.

“Nevasca forte, combinada com fortes rajadas de nordeste entre 55 e 70 quilômetros por hora (…) Isso levará a ventos significativos e avanço da neve”, alertou o sistema.

“Se precisar viajar, tenha lanternas extras, comida e água em seus veículos, em caso de emergência. As viagens devem ser limitadas apenas a emergências. Se precisar viajar, mantenha um kit de emergência de inverno. Se você se perder, fique em seu veículo”, acrescenta o alerta.

Mais de 1.660 voos com rotas para os Estados Unidos ou dentro do território americano foram cancelados, segundo o portal Flightaware.com, que destacou em seu mapa a região de Denver, assim como as cidades de Salt Lake City e Minneapolis, como bastante atingidos.

As estradas também estavam em condições difíceis. O departamento de transporte de Wyoming pediu aos motoristas que evitassem passar pelo estado. “Uma forte tempestade de inverno e fechamentos de vários dias provavelmente afetarão as estradas principais e secundárias em Wyoming”, disse, em comunicado.

Mais de 300 mil propriedades estavam sem energia até o fim de quarta-feira, de acordo com Poweroutage.us, a maior parte delas em Michigan, onde a neve e a chuva estavam afetando as linhas de transmissão.

No Leste, calor

Um aviso de nevasca excepcional foi emitido para as montanhas ao redor de Los Angeles, com neve esperada mesmo em locais de baixa elevação.

“Agora é a hora de se preparar para uma tempestade de inverno fria e perigosa, que deve durar boa parte da semana”, alertou o Serviço Nacional de Meteorologia de Los Angeles.

“Vários centímetros de neve devem cair nas montanhas (…) Ventos fortes e potencialmente destrutivos também são esperados”, diz o comunicado.

Além do frio para os padrões do sul da Califórnia, os meteorologistas alertaram que em algumas regiões do Norte e do Centro do país os termômetros chegarão a 34°C negativos.

Mas enquanto as regiões Oeste e Norte dos Estados Unidos estarão se preparando para o frio intenso, o Leste estará excepcionalmente quente.

“Os picos de temperatura de quinta-feira serão particularmente anômalos para o vale de Ohio e o meio-atlântico [Delaware, Maryland, Nova Jersey, Nova York e Pensilvânia], onde temperaturas de mais de 40 graus estarão mais próximas das expectativas em junho do que em fevereiro”, disse o Serviço Meteorológico Nacional.

