Neymar chama o namorado da mãe de viadinho e amigos fazem ameaça

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2020

Neymar se mostrou desconfiado da versão de acidente doméstico contada por sua assessoria de imprensa. (Foto: Reprodução)

Neymar não esconde o que pensa de Tiago Ramos, namorado de sua mãe, Nadine Gonçalves. Em conversa com seus amigos, os “parças”, o jogador contou sobre o acidente do modelo e se referiu ao padrasto como “viadinho” e “aquele dá o c* do caralho”. Um áudio da conversa do brasileiro com sua turma foi divulgado pelo jornalista Leo Dias, em sua coluna para o site Metrópoles, na noite de quinta-feira (4).

O craque costuma participar do Twitch, site de transmissão de jogos online. Na terça-feira (2), ao se conectar com os amigos, ele foi questionado sobre o que estava acontecendo com sua mãe, em Santos. No áudio, ele se mostrou desconfiado da versão de acidente doméstico contada por sua assessoria de imprensa. Para ele, na confusão o rapaz socou um vidro.

Na gravação, Neymar diz que mandou um conhecido, identificado como Chris (Christian Guedes), para o apartamento da mãe para verificar se ela não tinha tomado “alguma pancada”. “Teve uma discussão lá com o namoradinho dela. Aquele dá o c* do caralho. Ele está indo para o hospital, foi operado agora. Ele deu um soco no vidro da varanda. Tá ligado?”, confidenciou para os parças.

Na conversa, os amigos (não identificados) se surpreendem com o acidente. O barraco entre Ramos e Nadine foi testemunhado por vizinhos da empresária no condomínio Aliança Golden Residence. Segundo moradores, a briga teve choro e quebradeira antes da chegada da ambulância.

Aos parceiros de jogo, Neymar demonstra desconfiança da versão que a própria mãe contou. “Ela falou para mim que ele tropeçou. Falaram para a Day [Dayane Crespo, assessora da família] que ele tropeçou da escada e foi apoiar. Mas da escada para o vidro que está quebrado é muito longe, tá ligado?”, aponta.

O atleta diz ainda ter fotos do acidente e avisa que vai compartilhar com o grupo. Ao receberem os registros, um deles se espanta com a cena do acidente. Em determinado momento da conversa, é possível ouvir opiniões negativas sobre Ramos.

“Ela falou que ele tropeçou. Não tem como. Isso daí é soco”, continua o filho de Nadine, que ganha a aprovação de sua turma. “Vai ter que operar ligamento”, completa ele.

Neste momento, os amigos prestaram seu apoio. “Se precisar de alguma coisa me avisa aqui, mano”, um deles disse. Os parças sugeriram um castigo para o padrasto de Neymar, e alguém acrescentou: “Não matar, pô, tirar uma onda”. Mas outro estava com vontade de soluções mais… drásticas: “Matar, enfiar o cabo de vassoura no c* dele”, se ouve no áudio.

Ao final da conversa, um dos companheiros de jogo volta a questionar sobre quem seria o cara citado pelo craque. “O namoradinho da minha mãe, o viadinho que ela tá pegando”, finaliza.

Barraco em Santos

Tiago Ramos e Nadine Gonçalves teriam tido uma grave discussão na noite de terça-feira (2), em Santos. O padrasto de Neymar sofreu um acidente e uma ambulância foi chamada para efetuar o socorro.

O modelo, que passava alguns dias no apartamento da empresária, foi levado para o hospital após a própria namorada chamar o Samu (Serviço de atendimento Móvel de Urgência).

O jovem foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento Central de Santos, onde recebeu os primeiros socorros. Depois, foi transferido para a Santa Casa de Santos, onde foi internado e liberado somente na quarta-feira (3).

