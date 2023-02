Esporte Neymar completa 31 anos, posta foto ao lado do filho e brinca: “Dupla tá on”

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2023

Neymar postou foto com filho, Davi Lucca, de 11 anos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Neymar completou 31 anos nesse domingo e postou uma foto ao lado do filho Davi Lucca, de 11 anos, nas redes sociais. A dupla apareceu vestindo roupas parecidas e aproveitando um momento juntos em Paris.

“Duplinha tá on”, publicou o jogador na imagem junto com o filho às vésperas do aniversário de 31 anos.

O craque brasileiro segue de fora dos gramados na Europa após sentir um problema muscular. O camisa 10 foi desfalque do PSG na última vitória do time francês na Ligue 1 contra o Toulouse. Assim como Neymar, Mbappé também foi outra ausência no confronto por lesão.

O Paris Saint-Germain está a 12 dias de enfrentar o Bayern de Munique pelas oitavas de final da Champions League e vive um drama com duas estrelas do clube. O técnico Christophe Galtier não tem certeza se poderá contar com Neymar e Kylian Mbappé no confronto.

Segundo o “L’Équipe”, os exames realizados no brasileiro na última quinta-feira não deram os sinais mais positivos para o atleta. O camisa 10 está fora dos gramados desde a partida contra o Montpellier, quando foi substituído para a entrada de Ekitike.

Carreira

Neymar iniciou a sua trajetória no futebol profissional em 2009, pelo Santos, com apenas 16 anos de idade. No Peixe foi tricampeão paulista (2010, 2011, 2012), campeão da Copa do Brasil (2010), campeão da Copa Libertadores (2011) e da Recopa Sul-Americana (2011). Após quatro temporadas no futebol nacional, o atacante se transferiu para o Barcelona, em 2013.

Na Catalunha, ao lado de Suárez e Messi, Neymar viveu o seu melhor momento da carreira. No futebol espanhol ele conquistou o tricampeonato da Copa do Rei (2014/15, 2015/16, 2016/17), duas vezes a La Liga (2014/15, 2015/16), a Supercopa da Espanha (2013), a Liga dos Campeões (2014/15) e o Mundial de Clubes (2015).

Após o destaque no Barça, Neymar se transferiu para o Paris Saint Germain, em 2017 – sendo até hoje a maior contratação da história do futebol (€222 milhões). Na França, o brasileiro viveu altos e baixos e sofreu com algumas lesões graves. Um dos principais objetivos do craque em Paris era conquistar a inédita Champions League do clube, o que ainda não aconteceu. O atacante chegou perto da meta, mas terminou com o vice-campeonato europeu na temporada de 2019-20, quando perdeu a final para Robert Lewandowski e o time do Bayern de Munique por 1 a 0.

Com a camisa do PSG, Neymar venceu o Campeonato Francês (2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22), Copa da França (2017/18, 2019/20), Copa da Liga Francesa (2017/18, 2019/20), e a Supercopa da França (2018, 2020).

