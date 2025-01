Esporte Neymar desfalca treino do Al-Hilal por causa de dores no estômago

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2025

Neymar ainda não retornou oficialmente da última lesão que sofreu no início de novembro. Foto: Reprodução

No retorno aos treinos em 2025, o Al-Hilal teve um desfalque de peso na primeira atividade do ano comandada por Jorge Jesus. De acordo com boletim informado pelo clube saudita, Neymar não participou do treino por conta de dores no estômago.

Em comunicado, o Al-Hilal divulgou que o brasileiro teve uma indisposição e não fez parte da atividade do elenco nesta quinta.

“Neymar Jr. não pôde comparecer ao treino da equipe hoje por conta de dores no estômago”, publicou o perfil oficial do Al-Hilal nas redes sociais.

Neymar ainda não retornou oficialmente da última lesão que sofreu no início de novembro, pouco tempo depois de se recuperar da grave contusão de ligamento do joelho que o tirou de combate por mais de um ano.

Na última semana, Neymar participou de um jogo treino do Al-Hilal contra o Al Fayha e marcou um dos gols da equipe na vitória por 2 a 0. Neymar recebeu assistência do compatriota Malcom e bateu cruzado, da entrada da área, deslocando o goleiro.

O reinício da temporada do Al-Hilal será na próxima segunda-feira, dia 7, quando o time enfrenta o Al-Ittihad pela Copa do Rei Saudita.

Lesões

O camisa 10 do Al-Hilal sofreu uma ruptura no tendão da coxa esquerda no começo de novembro, em uma partida da Champions League da Ásia, pouco depois de retornar de um ano parado por conta da grave lesão no joelho.

De lá para cá, Neymar anunciou que espera mais uma filha com a namorada Bruna Biancardi e recebeu um prêmio honorário no Globe Soccer Awards. A previsão inicial era que ele retornasse apenas em fevereiro, mas a volta pode ser antecipada, já que ele conseguiu iniciar o amistoso contra o Al-Fayha. A próxima partida oficial do Al-Hilal será o clássico contra o Al-Ittihad, em 7 de janeiro. O clube ainda não confirmou oficialmente se Neymar será inscrito para o restante da temporada na Liga Saudita.

Em compromissos oficiais, Neymar quase não entrou em campo este ano. O jogador de 32 anos rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em 17 de outubro de 2023, durante jogo pela Seleção Brasileira. Na ocasião, o Brasil perdeu por 2 a 0 para o Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu, pela 4ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

2025-01-02