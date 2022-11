Esporte Neymar e Danilo não jogam mais pela Seleção Brasileira na primeira fase da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

Inicialmente, o caso de Neymar despertava maior preocupação. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O lateral-direito Danilo e o atacante Neymar estão fora dos próximos dois jogos da Seleção na primeira fase da Copa do Mundo do Catar. O Brasil enfrenta a Suíça na segunda-feira, às 13h (de Brasília) e Camarões, na próxima sexta-feira, às 16h.

A dupla fez exames de imagem na manhã dessa sexta (25) e já iniciou sessões de fisioterapia. Danilo sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto o problema de Neymar foi no tornozelo direito.

“Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo. E uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo”, disse o médico Rodrigo Lasmar, da Seleção.

“Os jogadores continuam em tratamento. É muito importante termos muita calma, tranquilidade. Essa avaliação será diária para que nós tenhamos informações e tomarmos as melhores decisões a partir disso”, prosseguiu Lasmar.

“Já podemos adiantar que não teremos os dois jogadores para o próximo jogo, mas eles permanecem em tratamento com nosso objetivo de tentar recuperar a tempo para essa competição. Ambos se machucaram no segundo tempo da partida contra a Sérvia. O camisa 10 teve de ser substituído, enquanto o lateral seguiu em campo até o fim.”

Inicialmente, o caso de Neymar despertava maior preocupação. O camisa 10 chegou a chorar no banco de reservas e deixou o estádio Lusail mancando.

Já Danilo falou à imprensa que o caso dele não era grave, mas exame mostrou que a lesão era pior do que se imaginava. Em 2018, ele machucou o mesmo local também na primeira fase da Copa.

