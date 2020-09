Geral Neymar é flagrado dizendo supostos insultos homofóbicos contra zagueiro do Olympique de Marseille

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Neymar acusa o zagueiro Álvaro González de racismo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após Neymar acusar o zagueiro Álvaro González de racismo, o canal Gol, da Espanha, analisou as imagens da partida através da leitura labial e flagrou possíveis insultos homofóbicos do brasileiro contra o espanhol. De acordo com o vídeo divulgado, o atacante teria chamado o defensor de puta maricón.

Neymar, do Paris Saint-Germain, recebeu uma suspensão de duas partidas após agredir Álvaro Gonzalez, do Olympique de Marselha, em partida válida pelo Campeonato Francês, informou a liga nesta quarta-feira.

Um comunicado da liga francesa acrescentou que Álvaro está sendo investigado após Neymar acusá-lo de usar termos racistas para ofendê-lo durante o jogo, que foi marcado por uma confusão generalizada que acabou com a expulsão de cinco jogadores nos acréscimos do segundo tempo.

O defensor Layvin Kurzawa, do PSG, recebeu uma punição de seis partidas, a maior entre todos os envolvidos, por seu papel na confusão no final da partida que acabou em vitória de 1 x 0 do Marselha. Jordan Amavi, do Olympique, recebeu suspensão por três jogos.

Neymar não entrou em campo na vitória por 1 x 0 do PSG sobre o Metz nesta quarta-feira, já que estava automaticamente suspenso após a expulsão no domingo, assim como seu companheiro Leandro Paredes, que também recebeu o cartão vermelho contra o Marselha. Os dois jogadores também estão fora da partida do próximo domingo contra o Nice.

Neymar e Paredes poderão voltar ao time contra o Stade de Reims, no dia 27 de setembro.

O brasileiro justificou a agressão dizendo que Álvaro teria feito ofensas racistas. O atacante disse ter sido chamado de “macaco filho da p…”. O espanhol nega a acusação de Neymar. A nota dos organizadores diz que o incidente está sob investigação.

Não foi só em campo que Neymar esbravejou contra González. “Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca”, escreveu o camisa 10, no Twitter, logo após a partida. O brasileiro também desabafou contra a arbitragem, que teria sido conivente com o zagueiro.

“[O] VAR pegar a minha ‘agressão’ é mole. Agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de ‘mono hijo de p… [macaco filho da p…, em espanhol]. Isso eu quero ver! E aí? Carretilha você me pune. [Por] cascudo, sou expulso. E eles? E aí?”, disse o atacante em referência a um cartão amarelo que levou em fevereiro após reclamar de ser repreendido por tentar uma jogada de efeito. O árbitro daquele jogo foi o mesmo de domingo: Jérôme Brisard.

González se defendeu, também pelo Twitter. “Não há lugar para racismo. [Tenho uma] carreira limpa e com muitos colegas e amigos no dia a dia. Às vezes, você tem que aprender a perder e assumir isso em campo. Incríveis três pontos hoje”, escreveu o espanhol, que foi rebatido por Neymar: “Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não. Eu não estou de acordo. Eu não te respeito. Você não tem caráter. Assume o que tu fala, mermão. Seja homem, rapá! Racista!”. As informações são do site Lance, da agência de notícias Reuters e da Agência Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral