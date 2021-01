Esporte Neymar é homenageado pelo PSG com medalha pela marca de 100 jogos pelo clube

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2021

Neymar recebe medalha pelo jogo de número 100 pelo PSG. (Foto: PSG/Divulgação)

O atacante Neymar recebeu uma homenagem do Paris Saint-Germain (PSG) nesta semana. Após disputar o seu 100º jogo oficial com a camisa do clube da capital, o brasileiro recebeu uma medalha alusiva a essa marca da direção do time antes do treinamento da equipe no CT Ooredoo.

Neymar já havia sido homenageado pelo PSG com uma camisa com o seu nome e o número 100. A marca foi atingida na última sexta-feira, na goleada por 4 a 0 sobre o Montpellier, pelo Campeonato Francês. O atacante, inclusive, fez um dos gols da partida.

Com isso, Neymar chegou aos 81 gols marcados pelo clube parisiense e aos 11 na temporada 2020/2021. O atacante brasileiro ainda deu 42 assistências com a camisa do clube, que o contratou no meio de 2017 junto ao Barcelona.

Além de Neymar, outros sete jogadores do elenco atuaram ao menos cem vezes pelo clube. São eles: Marco Verratti (333 partidas oficiais), Marquinhos (302), Ángel Di María (243), Presnel Kimpembe (158), Julian Draxler (151), Kylian Mbappé (147) e Layvin Kurzawa (140).

Suspenso, Neymar vai desfalcar o PSG neste domingo (31), quando o time vai visitar o Lorient, pelo Francês. O atacante brasileiro, assim, deve voltar a campo no dia 3 de fevereiro, quando vai enfrentar o Nimes, no Parque dos Príncipes, também pelo torneio nacional, liderado pela equipe parisiense.

Recado ao Santos

Neymar estará na torcida pelo Santos neste sábado (30) na final da Conmebol Libertadores contra o Palmeiras. E, ao divulgar vídeo gravado pelo craque do PSG, o clube alvinegro aproveitou para ironizar quem diz que o jogador é torcedor alviverde.

“Fala, Nação Santista, jogadores que vão estar honrando nosso manto sábado, nessa tarde, desejo para você muita sorte, muita força, muita luz. Espero que você estejam em um dia incrível. Estarei de longe torcendo por todos vocês”, disse Neymar.

Com a camisa do clube que o revelou no futebol brasileiro, o astro até soltou a voz para cantar um dos gritos mais tradicionais da torcida do Santos – que não poderá estar neste sábado no Maracanã, que terá apenas convidados nas arquibancadas.

“Espero que a gente possa conseguir esse tetra pelo Peixão, porque ele merece, vocês também merecem por todo trabalho feito este ano. Um beijo, já estou com o manto, me mandaram aqui. Estamos juntos, vamos para cima. Vai para cima deles, Santos!”

Em suas redes sociais, o Santos brincou com a torcida de Neymar. “Dizem que ele torce para o clube X, ou que ele quer jogar no clube Y, blablabla. Deixe que falem. O meu eterno Menino da Vila”, publicou o clube.

Com a camisa do Santos, Neymar foi campeão da Libertadores em 2011, o terceiro e último título sul-americano do clube.

