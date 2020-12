Geral Neymar e Leonardo pedem a contratação de Messi pelo Paris Saint-Germain

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2020

Messi e Neymar jogaram juntos no Barcelona. (Foto: Reprodução/Instagram)

O PSG (Paris Saint-Germain) estudou a possibilidade de contratação de Lionel Messi na última janela de transferências, segundo a ESPN. Apesar de o argentino ter ficado na Catalunha, o interesse não esfriou e Neymar e Leonardo, diretor esportivo do clube, são as peças chaves para que a operação possa ter sucesso no futuro.

Os dois brasileiros foram quem conversaram sobre a contratação do camisa 10 do Barcelona e fazem força para que a transferência seja realizada. No entanto, o presidente Nasser Al-Khelaifi não deu pistas sobre alguma aproximação com Messi e em sua última entrevista afirmou que não podia comentar sobre o assunto.

As últimas informações da imprensa estrangeira apontam que Neymar estaria disposto a aceitar uma renovação contratual com o PSG caso o clube fizesse algumas contratações para ser competitivo nos principais torneios continentais. Além disso, o craque declarou que quer voltar a jogar ao lado do argentino na próxima temporada.

“O que eu mais quero é jogar com o Messi de novo, poder me divertir com ele outra vez em campo”, disse Neymar. “Ele pode jogar no meu lugar, não tenho problemas com isso! Mas quero jogar com ele no próximo ano, com certeza”, afirmou.

Messi, Neymar e Luis Suárez são muito próximos desde os dias que passaram juntos no Barcelona e os três têm um grupo no WhatsApp por meio do qual conversam até hoje.

Messi também é muito próximo dos argentinos Ángel Di María e Leandro Paredes, e do brasileiro Rafinha, que jogou com ele no Barcelona. Os três são jogadores do PSG atualmente.

O salário astronômico de Messi será um dos obstáculos para o PSG, já que ele ganha 60 milhões de euros por ano no Barcelona, muito mais do que os 36 milhões de euros de Neymar ou os 20 milhões de euros de Kylian Mbappé.

Fontes disseram à ESPN que a prioridade do PSG, no entanto, é garantir extensões contratuais para seus dois craques, Neymar e Mbappé.

Neymar deixou o Barça em 2017, vendido por 222 milhões de euros ao PSG. Desde então, o brasileiro já tentou a volta ao clube espanhol, mas não houve acordo para que a negociação evoluísse. Agora, o mais provável é que Messi mude de equipe, já que seu contrato com o time catalão vence ao fim da temporada, em junho.

O craque argentino tentou sair do Barcelona e tinha o Manchester City como destino preferencial. Mas o Paris Saint-Germain também aparecia como um dos interessados em Messi. Para Neymar, o amigo se encaixaria em qualquer lugar da equipe francesa. As informações são da ESPN.

