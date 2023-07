Esporte Neymar é oferecido para retornar ao Barcelona, mas dirigentes recusam

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

O brasileiro tem contrato até 2027 com o PSG. Foto: Divulgação O brasileiro tem contrato até 2027 com o PSG. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Por um primeiro momento, o retorno de Neymar ao Barcelona foi pensado, mas a palavra final dos dirigentes do clube espanhol foi “não”. Segundo o jornal Mundo Deportivo, empresários do jogador ofereceram o brasileiro para o Barça nesta janela de transferência, mas a negociação não prosseguiu.

O Barcelona vive momento de reconstrução econômica e Neymar está fora dos planos futuros do clube. A publicação informa que a recusa pelo jogador teria sido por dois motivos, sendo o primeiro justamente pela atual condição financeira e o segundo por uma possível divergência no vestiário, que poderia causar um problema no elenco.

Inicialmente, o plano do clube catalão era repatriar Lionel Messi, mas o argentino fechou com o Inter Miami para jogar a MLS (Major League Soccer). Apesar disso, o ataque do Barça foi reforçado com a contratação de Vitor Roque, do Athletico-PR, de 18 anos, por cerca de 74 milhões de euros (em torno de R$ 400 milhões), superando a venda de Endrick, do Palmeiras, ao Real Madrid.

Neymar se reapresentou ao Paris Saint-Germain nesta segunda-feira (10) para a pré-temporada após passar férias no Brasil. Sem Messi e com o futuro de Mbappé ainda indefinido, o brasileiro pode estar perto de se tornar o número 1 e capitão do clube.

O brasileiro tem contrato até 2027 com o PSG, mas segue envolvido em rumores sobre uma possível saída. O Manchester United foi citado na imprensa europeia como clube interessado na contratação do atacante brasileiro e chegou a abrir conversas com o PSG, mas até o momento não houve avanço.

Multa no Brasil

Neymar foi multado em mais de R$ 16 milhões por conta das obras de criação de um lago artificial em uma casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. A decisão é da procuradora-geral do município, Juraciara Souza Mendes da Silva, que recebeu o relatório de vistoria da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O relatório da vistoria, feita no dia 22 de junho após denúncia anônima, e foi assinado por dois biólogos, um engenheiro florestal, uma engenheira florestal sanitarista, uma engenheira química e uma oceanógrafa.

Segundo a assessoria de imprensa de Mangaratiba, a decisão da procuradora-geral do município já tem caráter decisivo, e dá 20 dias para o jogador fazer um recurso administrativo sobre a multas.

