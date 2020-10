Magazine Neymar fala sobre Bruna Marquezine, diz que já pegou Anitta e que sonha com Cleo desde criança

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

Um dos momentos mais divertidos do vídeo foi a reação de Neymar ao nome da ex Bruna Marquezine. (Foto: Reprodução/Instagram)

Neymar brincou de “pego, penso ou passo” no canal de Matheus Mazzafera. A primeira famosa que o jogador mostrou interesse foi Cleo. “Cleo é clássica. É sonho desde criança. Pego”, explicou.

Ao ser questionado se já havia saído com Giovanna Lancellotti, o jogador assumiu que sim. “Pego muito”, respondeu. “Mas você já pegou?”, questionou Matheus. “Já, mas hoje em dia somos amigos”, justificou ele, que ao ser pressionado pelo apresentador confessou que daria uma nova chance a atriz. “Pego de novo. Ela vai ficar puta comigo, mas vou deixar só para ela ficar brava”, disse.

Vale lembrar que Giovanna namorou o irmão de Giovanna Ewbank, Gian Luca Ewbank, com quem Bruna Marquezine teve um affair após o rompimento com Neymar.

Sobre a DJ Bárbara Labres, Neymar contou que já deu um beijo na amiga. “Pego muito. É amigona! Já dei um beijinho na Bárbara”, confessou. “Beijinho de amigo.”

Outra que também já fez parte da lista de affairs de Neymar é a Mc Mirella. “Mc Mirella eu penso, minha amiga também. Mas já peguei”, contou.

A influencer Vivi entrou na lista do “pego”, mas Neymar garantiu que gosta dela apenas como amiga. “Estou ficando velho. Já foi esse negócio de sair pegando. Acabou”, garantiu ele.

A ex-BBB Gabi Martins entrou na lista do “penso”. Já a cantora e ex-BBB Manu Gavassi na do “passo”.

Bruna e Anitta

Um dos momentos mais divertidos do vídeo foi a reação de Neymar ao nome da ex Bruna Marquezine. Isso deixou os fãs do ex casal animados nas redes sociais. “Pô! Essa aí não tem “p” na resposta para ela. Já amei, já foi”, explicou ele, que em uma parte do jogo deixou claro que já sofreu por amor e foi feito de gato e sapato por uma ex.

Os dois começaram a namorar em outubro de 2012. Depois de várias idas e vindas, em 2018 Neymar botou um ponto final na relação. “Sim, nós terminamos, foi uma decisão que partiu dele. Temos muito carinho e respeito”, disse ela na ocasião.

Antes de falar de Bruna, Neymar comentou que já ficou com Anitta e que agora eles são apenas amigos. “Anitta é minha amiga, a gente já se pegou. Hoje não mais, a gente ficou amigo”, contou.

