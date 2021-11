Futebol Neymar faz dois gols e homenageia Marília Mendonça em vitória do PSG no Campeonato Francês

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











"Serei seu eterno fã, Rainha da Sofrência. Descanse em paz", escreveu. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neymar aproveitou sua grande atuação no último sábado (6) e fez homenagens para Marília Mendonça nos dois gols que marcou pelo PSG na vitória por 3 a 2 contra o Bordeaux no Campeonato Francês. Ao abrir o placar, o craque brasileiro exibiu uma mensagem em uma camisa que vestia por baixo do uniforme:

“Serei seu eterno fã, Rainha da Sofrência. Descanse em paz”, escreveu.

Pouco depois, o camisa 10 marcou o segundo gol do Paris ainda no primeiro tempo da partida e fez novas referências à cantora goiana, que faleceu na última sexta-feira (5) após acidente de avião. Ele ensaiou uns passos de uma dança no ritmo das músicas de Marília, fez um coração com as mãos e apontou aos céus.

Neymar faz seu 11º jogo na temporada e, antes de sábado, havia marcado apenas um gol nas 10 partidas anteriores. Ele também tem três assistências. Ele não fazia dois gols em um mesmo jogo pelo PSG desde o dia 31 de janeiro, ou 24 partidas no período.

O craque brasileiro já havia feito publicações nas redes sociais para manifestar suas condolências pela morte da cantora. Marília Mendonça cantou no aniversário de 27 anos do craque, em 2019, em Paris. Ambos cantaram juntos no palco as músicas da artista.

Marília Mendonça tinha 26 anos e morreu em uma queda de uma aeronave que saiu de Goiânia e estava próxima de pousar em Caratinga, interior de Minas Gerais. Além da cantora, também morreram o piloto, Geraldo Martins de Medeiros Júnior, o copiloto, Tarciso Pessoa Viana, o produtor Henrique Ribeiro e o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol