Esporte Neymar ganhou cerca de R$ 200 milhões por jogo com a camisa do Al Hilal; entenda

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2025

Neymar deixou o Al Hilal com sete partidas disputadas, um gol e duas assistências. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dos mais poderosos clubes da Arábia Saudita, o Al-Hilal pagou 90 milhões de euros para tirar Neymar do Paris Saint-Germain, em agosto de 2023. Segundo a imprensa europeia, com um salário astronômico que renderia cerca de 200 milhões de euros ao camisa 10 ao fim dos dois anos de contrato.

Neymar deixou o Al Hilal com sete partidas disputadas, um gol e duas assistências. Foram 17 meses no futebol árabe — boa parte deles em recuperação de uma grave lesão no joelho. Durante o período, recebeu cerca de 138 milhões de euros (R$ R$ 858,5 milhões) em salários. Em média, o camisa 10 faturou cerca de R$ 122,6 milhões por partida ou R$ 2 milhões por minuto.

Faltando pouco menos de um ano para o fim do compromisso, o brasileiro de 32 anos se despediu do Al-Hilal com números modestíssimos dentro de campo: sete jogos, um gol e três assistências em 17 meses. A única cifra marcante na saída de Neymar foi da rescisão: 62 milhões de euros (R$ 382 milhões), praticamente dois terços do valor pago pelo Al-Hilal ao PSG. A quantia é praticamente a mesma que Neymar receberia de salários no restante do contrato.

Os poucos jogos e gols têm uma explicação: a pior contusão da carreira de Neymar, que o deixou fora de ação em 14 dos 17 últimos meses. Em outubro de 2023, apenas dois meses após chegar ao Al-Hilal, Neymar rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo jogando pela seleção brasileira, contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Neymar tinha disputado, então, apenas cinco partidas pelo Al-Hilal, com um gol marcado, na vitória por 3 a 0 sobre o Nassaji Mazandaran, pela Champions League da Ásia. Fora da temporada, foi um mero torcedor ilustre numa campanha história, em que o time bateu o recorde mundial de vitórias seguidas (34) e conquistou o título saudita invicto.

O camisa 10 brasileiro só voltou a jogar um ano e quatro dias depois da contusão, em outubro de 2024, contra o Al-Ain, entrando aos 32 minutos do segundo tempo na vitória por 5 a 4. O planejamento era ganhar minutos gradativamente, e no jogo seguinte, contra o Esteghlal, também pela Champions da Ásia, Neymar entrou aos 13 do segundo tempo. Mas, a três minutos do fim, sofreu uma lesão no músculo isquiotibial, reflexo ainda da recuperação da ruptura de ligamento.

Aquela meia hora em campo, no dia 4 de novembro de 2024, foi a última participação de Neymar com a camisa do Al-Hilal. O brasileiro já não estava inscrito na Liga Saudita, pela lesão anterior, e a expectativa era de mais três meses fora de ação. Na virada do ano, com Neymar ainda em recuperação, o Al-Hilal decidiu não inscrevê-lo na segunda metade do campeonato nacional, deixando o caminho aberto para a rescisão.

2025-01-28