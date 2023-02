Futebol Neymar não pretende ouvir propostas para deixar o PSG

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2023

Exames médicos apontaram que Neymar sofreu uma contusão no ligamento do tornozelo. (Foto: Reprodução/Twitter)

O futuro do atacante Neymar segue criando grandes expectativas para os fãs do futebol mundial. Mas aqueles que aguardam uma transferência do craque podem se decepcionar. Nessa terça-feira (21), o diário francês L’Equipe noticiou que o brasileiro não pretende deixar o Paris Saint-Germain (PSG) ao fim da temporada.

Recentemente, Neymar ativou uma cláusula de renovação automática em seu contrato, que agora é válido até o meio de 2027. E o staff do atacante já teria avisado ao PSG que não irá ouvir propostas ao fim da temporada.

Os ruídos das últimas semanas apontam um sério interesse do Chelsea em contar com Neymar. Todd Boehly, dono do Chelsea, e Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, teriam se reunido para discutir uma possível ida do craque brasileiro ao clube inglês.

Neymar vinha fazendo uma boa temporada pelo clube parisiense até a parada para a Copa do Mundo. No Mundial, o craque sofreu com uma lesão no tornozelo e teve participação limitada. O retorno após o torneio disputado no Catar não tem sido como o esperado para os parisienses.

No último domingo (19), em partida contra o Lille pelo Campeonato Francês, Neymar foi substituído após torcer o tornozelo em uma dividida.

Ligamento

O PSG divulgou, nessa terça, que exames médicos apontaram que o atacante Neymar sofreu uma contusão no ligamento do tornozelo.

“Novos exames realizados hoje confirmam uma torção no tornozelo de Neymar Jr , com lesão ligamentar. Um novo exame será feito no início da próxima semana”, informou o PSG, em comunicado oficial.

O PSG, no entanto, não informou o tempo de recuperação de Neymar, mas conforme especulado por jornais franceses, deve ser de três a quatro semanas, o que faria com que o astro brasileiro perdesse o jogo da volta contra o Bayern de Munique, na Alemanha, pelas oitavas da Uefa Champions League.

Calendário

A intensa agenda de jogos do PSG tem desempenhado um papel nas últimas lesões de Neymar, disse o técnico da equipe, Christophe Galtier, depois que o atacante torceu o tornozelo e foi retirado do campo na vitória por 4 x 3 sobre o Lille pelo Campeonato Francês.

Neymar, que marcou o segundo gol do PSG aos 17 minutos, deixou o campo chorando no início do segundo tempo após colidir com Benjamin André, do Lille, e torcer o tornozelo.

“Neymar sofreu uma torção no tornozelo durante o jogo contra o Lille e passou por uma ressonância magnética hoje. O exame não revelou nenhuma fratura”, disse o PSG em um comunicado. “Uma nova avaliação do ligamento será realizada em 48 horas.”

“Isso não é má sorte”, disse Galtier. “Sempre há razões para lesões – a agenda, a sequência dos jogos. Nunca é aleatório. Ele está sendo examinado para saber a gravidade de sua torção”, disse.

