Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

Neymar, Messi e Suárez jogaram juntos no Barcelona, e brasileiro não descarta retorno do trio. Foto: @fcbarcelona/Via X Neymar, Messi e Suárez jogaram juntos no Barcelona, e brasileiro não descarta retorno do trio. (Foto: @fcbarcelona/Via X) Foto: @fcbarcelona/Via X

Recentemente, Neymar respondeu positivamente sobre a possibilidade de se transferir do Al-Hilal para o Inter Miami. O brasileiro afirmou que o futebol é “cheio de surpresas” e o encontro no Inter Miami, pelo qual atuam Messi e Suárez, nos Estados Unidos, é possível.

Segundo a ESPN internacional, porém, Neymar pode se transferir para o futebol dos Estados Unidos, mas não necessariamente para a equipe do Miami. O veículo aponta que três equipes do país podem contratar o brasileiro, entre elas, o Chicago Fire.

Neymar deixou o Barcelona em 2017, após receber uma promessa milionária do Paris Saint-Germain. Depois de 6 temporadas no futebol francês, em 2023, o atleta revelado pelo Santos se transferiu para o Al Hilal com mais uma proposta valiosa.

“Obviamente, jogar novamente com Messi e Suárez seria incrível. Eles são meus amigos, ainda falamos um com o outro. Seria interessante reviver esse trio. Estou feliz no Al Hilal, estou feliz na Arábia Saudita, mas quem sabe. O futebol é cheio de surpresas”, disse Neymar em entrevista à CNN Esportes.

O interesse em retomar o trio MSN também existe do lado do Inter Miami. O dono do time, Jorge Mas, afirmou no final de 2024 que gostaria de contar com Neymar. Porém, lembrou que o atleta tem contato com o Al Hilal até junho de 2025. Antes disso, o astro inglês David Beckham, que também é um dos sócios da equipe norte-americana, brincou em um encontro com Neymar sobre o desejo de ter o brasileiro na equipe.

(Estadão Conteúdo)

2025-01-16