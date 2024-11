Futebol Neymar pode deixar Al-Hilal em janeiro, diz TV saudita; craque deve voltar a jogar apenas em fevereiro

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O contrato do camisa 10 com o Al-Hilal foi fechado até junho de 2025. Foto: Reprodução O contrato do camisa 10 com o Al-Hilal foi fechado até junho de 2025. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Al-Hilal estuda rescindir o contrato com Neymar em janeiro de 2025, na “brecha” usada por clubes para transferência de jogadores. Segundo o programa de TV Action Ma’ Waleed, da Arábia Saudita, a diretoria ainda irá discutir as vantagens e desvantagens de manter o jogador.

O contrato do camisa 10 com o Al-Hilal foi fechado até junho de 2025. Porém, fontes informam que o clube não pretende registrar ele para o campeonato Saudi Pro League, que inicia em janeiro. O time saudita pagou cerca de 90 milhões de euros (cerca de R$ 580 milhões) ao Paris Saint-Germain em agosto de 2023 para comprar o jogador, com salário de 160 milhões de euros (cerca de R$ 1,1 bilhão) por temporada.

A possível saída de Neymar do Al-Hilal pode abrir portas para que o brasileiro integre o Inter Miami, na Flórida. O jogador comprou, inclusive, um terreno em Miami, o que aumentou os rumores de uma possível transferência para o Inter, que conta com Messi e Suárez no elenco. Jornais e comentaristas esportistas especulam a ida do camisa 10 para o time dos EUA.

Nova lesão

O jogador deixou o gramado na partida contra o Esteghlal na segunda-feira (4), pela Liga dos Campeões da Ásia, em seu segundo jogo pelo Al-Hilal após ter ficado afastado por mais de um ano por conta de uma lesão no joelho esquerdo.

Desde o seu retorno ao campo, ele não tem atuado como titular. Ele havia entrado aos 13 minutos do segundo tempo, no lugar de Abdullah Al-Hamdan, e deixou o gramado aos 42, para entrada de Mohammed al-Qahtani.

O anúncio do tempo de recuperação do craque foi feito nesta quarta-feira (6) pelo Al-Hilal. Neymar sofreu ruptura no tendão da coxa esquerda no duelo da Champions da Ásia contra o Esteghlal. Mesmo que o prazo seja relativamente curto, o tempo que Neymar será desfalque no Al-Hilal poderá ser maior do que parece.

Neymar vem atuando apenas no torneio continental, já que não foi inscrito no Campeonato Árabe. Com isso, o craque será desfalque nos dois duelos restantes neste ano, contra Al-Sadd, no dia 26, e Al Gharafa, no dia 3 de dezembro.

Após a pausa no fim do ano, a Champions da Ásia só retorna na primeira semana de fevereiro. Ou seja, se Neymar seguir inscrito apenas para este torneio, ele voltaria a atuar no dia 4 de fevereiro contra o Persepolis, em Riad. O Al-Hilal ficou acima do limite de estrangeiros permitidos no início da temporada e Neymar foi preterido por Jorge Jesus, que decidiu inscrever Renan Lodi.

Com o retorno do camisa 10 aos gramados, o clube saudita projetava um retorno gradual do craque para inscrevê-lo no torneio nacional em janeiro. Acontece que, com a nova lesão e a boa fase de Lodi, existe uma incógnita se Neymar vai realmente ser inscrito. Recentemente, o técnico da equipe rasgou elogios ao lateral brasileiro, dando indícios de que não vai abrir mão de seu futebol.

“Lodi é o melhor lateral esquerdo da atualidade. O treinador da Seleção Brasileira com certeza não está vendo os jogos do Al-Hilal, se não, iria convocá-lo”, questionou Jesus em coletiva.

O camisa 10 já havia entrado em campo na vitória por 5 a 4 sobre o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. A lesão que tirou o atleta de campo aconteceu na derrota por 2 a 0 da Seleção Brasileira para o Uruguai, quando rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/neymar-pode-deixar-al-hilal-em-janeiro-diz-tv-saudita-craque-deve-voltar-a-jogar-apenas-em-fevereiro/

Neymar pode deixar Al-Hilal em janeiro, diz TV saudita; craque deve voltar a jogar apenas em fevereiro

2024-11-06