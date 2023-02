Futebol Neymar pode ter sua vida e carreira transformadas em enredo de escola de samba do Rio

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2023

Escola pretende homenagear jogador após a Copa de 2026, caso ele venha a defender a Seleção no torneio. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A apuração do desfile das escolas de samba do Rio ocorreu nessa quarta-feira (22), e a Grande Rio já tem planos para o Carnaval de 2027. Segundo o jornal Extra, a agremiação quer contar a história de Neymar, camisa 10 da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain (PSG), na Marquês de Sapucaí.

De acordo com a publicação, o samba-enredo inspirado no jogador já poderia acontecer no próximo ano, caso o Brasil conquistasse o hexacampeonato na Copa do Mundo do Catar. Com a eliminação nas quartas de final para a Croácia, o plano foi adiado, inicialmente, para 2027, um ano após o Mundial de 2026, que será realizado no México, EUA e Canadá.

Não seria a primeira vez que a escola de samba se renderia ao enredo de uma personalidade da cultura brasileira. Em 2017, Ivete Sangalo foi inspiração para o samba escolhido; neste ano, o sambista Zeca Pagodinho foi o grande homenageado na Marquês de Sapucaí pela agremiação.

No entanto, o samba-enredo só virá a se tornar realidade caso Neymar dispute, efetivamente, o Mundial de 2026 com a Seleção Brasileira. Antes da última Copa, o camisa 10 chegou a afirmar que o Catar seria sua última oportunidade de ser campeão mundial pelo Brasil. Desde então, ele não confirmou nem negou sua aposentadoria da seleção.

Amigo próximo de Neymar, David Brazil seria o responsável por convencer e intermediar entre a Grande Rio e a família do jogador para transformá-lo em samba-enredo. Para isso, o camisa 10, aos 31 anos, precisaria manter sua boa forma em campo. Na última semana, Neymar machucou o tornozelo em partida do PSG pelo Campeonato Francês. O clube não informou o tempo de recuperação do atacante.

Se depender da família de Neymar, esse desejo de David Brazil está próximo de se tornar realidade. Rafaella, irmã do atacante, desfilou pela segunda vez pela Salgueiro neste ano; seu avô era sambista em Santos.

O carnaval carioca é famoso por sua homenagem a ícones do esporte, em especial do futebol. Em 2014, Zico foi referência para o samba-enredo do desfile da Imperatriz Leopoldinense; antes disso, o Flamengo, em 1995 – ano que celebrou o centenário –, foi homenageado pela Estácio de Sá. O mesmo se repetiu com o Vasco, em 1998, pela Unidos da Tijuca.

