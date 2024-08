Brasil Neymar presta homenagem a Silvio Santos: “Lenda da TV brasileira”

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2024

Jogador (E) participou de programa do apresentador em 2019 Foto: Reprodução/SBT Jogador participou de programa do apresentador em 2019 Foto: Reprodução/SBT

Silvio Santos, um dos maiores comunicadores da história do Brasil, morreu neste sábado (17), aos 93 anos. Ele estava internado no hospital Albert Einstein desde o começo de agosto.

Entre tantas homenagens, Neymar, jogador do Al-Hilal e da Seleção Brasileira, publicou nas redes sociais uma mensagem lamentando a morte do apresentador. “Descanse em paz Silvio Santos, lenda da TV brasileira”.

Neymar participou do “Programa Silvio Santos” em 2019 e chegou a receber R$ 280 por sua participação no quadro “Jogo das três pistas” em que enfrentou a filha do apresentador, Patrícia Abravanel.

Na atração, Silvio Santos ainda revelou o clube do coração e brincou com o craque brasileiro. “Você não jogou com o Tim e com o Hércules, né? Eles jogavam no Fluminense, para quem eu torcia quando eu acompanhava futebol”, disse ele.

Silvio Santos se referia a dois dos principais jogadores do Tricolor das Laranjeiras nas décadas de 1930 e 1940. Os dois disputaram a Copa do Mundo de 1938 pela Seleção Brasileira.

Neymar presta homenagem a Silvio Santos: “Lenda da TV brasileira”

