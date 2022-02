Futebol Neymar volta a treinar com o elenco do Paris Saint-Germain

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2022

O jogador, que lesionou o tornozelo no ano passado, deve voltar a atuar no dia 15. (Foto: Divulgação/PSG)

Craque do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira, Neymar se aproxima cada vez mais da volta aos gramados. Nesta quinta-feira (3), o jogador treinou com o grupo após passar por período de recuperação afastado na academia. O jogador, que lesionou o tornozelo no ano passado, deve voltar a atuar no dia 15.

Fora de ação desde novembro, Neymar deve estar pronto para o duelo contra o Real Madrid, nas oitavas de final da Champions League. O camisa 10 do PSG não participou dos últimos jogos com a Seleção Brasileira para focar na recuperação. Há expectativa do jogador atuar alguns minutos contra o Rennes, na próxima semana, para ganhar ritmo de jogo.

Se Neymar pode voltar em breve ao PSG, o mesmo não pode se dizer de Sergio Ramos. O zagueiro não evoluiu na recuperação da lesão muscular na panturrilha e não tem previsão de retorno. Marquinhos, Hakimi e Dí María, que defenderam suas respectivas seleções nos últimos dias, já estão de volta ao clube francês.

Desde que chegou ao PSG, em julho de 2021, Sergio Ramos só jogou cinco partidas, sendo apenas duas completas. Revelado pelo Sevilla, o zagueiro fez história no Real Madrid por mais de 15 anos, com inúmeros títulos conquistados. O médico da seleção francesa falou sobre o jogador.

“É um tipo de lesão muito complicada, porque é difícil avaliar realmente a sua evolução. Sem entrar em demasiados detalhes, é preciso considerar o envelhecimento do músculo e as entradas que sofreu durante as 19 temporadas ao mais alto nível”, comentou o médico ao veículo.

Prêmio “Samba Gold”

Destaque do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira, Neymar venceu o prêmio “Samba Gold” de 2021, troféu concedido ao melhor jogador brasileiro que atua fora do país na temporada. O resultado é decidido por meio de votação pública.

Organizado pelo portal “Sambafoot”, o prêmio leva em conta as estatísticas, o papel, as conquistas e o impacto geral do atleta em seu clube desde o início até o final do ano.

Essa é a quinta vez que Neymar ganha o prêmio, já que o craque conquistou também em 2014, 2015, 2017 e 2020.

Criado em 2008, o Samba Gold tem o camisa 10 do PSG como maior vencedor. Depois dele, o atleta que venceu mais vezes é o zagueiro Thiago Silva, com três conquistas (2011, 2012 e 2013).

A atacante Gio Queiroz, do Levante, da Espanha, ficou com o troféu na categoria feminina, que foi realizada pela primeira vez na história neste ano. As informações são do site Lance.

