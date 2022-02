Acontece Nilo Frantz Medicina Reprodutiva lança ferramenta para planejamento financeiro

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2022

(Foto: Nilo Frantz/ Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O planejamento financeiro é um importante processo para se organizar e colocar em prática os objetivos de vida. Aqueles que necessitam do suporte da medicina reprodutiva para conseguir alcançar o sonho da maternidade, ou preservar suas possibilidades, muitas vezes se deparam com empecilhos, devido ao custo dos tratamentos.

Pensando em conscientizar os pacientes sobre como a educação financeira também é um ponto importante dentro da reprodução humana, a Nilo Frantz Medicina Reprodutiva em colaboração com a influenciadora Maria Paula Marques, do perfil Embrião Financeiro, desenvolveu uma ferramenta gratuita para auxiliar no controle das finanças pessoais e ajudar a concretizar objetivos.

“O planner foi lançado com o objetivo de ser mais um suporte aos nossos pacientes. Acompanhando as finanças de perto, é possível ter mais tranquilidade para realizar os tratamentos de reprodução humana, afinal, a parte financeira não pode ser uma preocupação: ela deve ser a solução. E queremos sensibilizar os pacientes, pois essa questão sempre foi um tabu na área, mas é uma etapa fundamental em alguns casos”, diz Nilo Frantz, médico especialista em reprodução humana e diretor técnico da Nilo Frantz.

A ferramenta contou com o desenvolvimento e suporte de Maria Paula, que é planejadora financeira desde 2017, mas trabalha há 18 anos com finanças, e passou pela experiência de reprodução humana para realizar o sonho da maternidade. Após 2 tentativas, ela conseguiu engravidar e hoje tem uma filha de 5 anos. A partir disso, há 4 anos ela auxilia famílias que desejam ter uma uma educação financeira para investir na reprodução humana.

Para Maria Paula, o lançamento é um diferencial da clínica, pois mostra a preocupação com os pacientes como um todo. “Pensar no pilar financeiro é um diferencial, todos os pilares na etapa da reprodução humana, como fertilização in vitro, congelamento de óvulos, etc, são importantes, mas esse é um ponto em que poucos olham. Eu já fui tentante e por isso criei o Instagram para dar orientações financeiras. Eu sei que esse processo de utilizar o planner ajuda a pagar o tratamento, mas também é algo para o resto da vida, quando você vê a metodologia, você se organiza e continua, pois além do tratamento, vem o depois, e a educação financeira é essencial em todas as etapas da vida”, diz a planejadora financeira. O planner financeiro pode ser baixado gratuitamente, clicando aqui.

