Rio Grande do Sul Nilton Leonel Arnecke Maria é escolhido como defensor público-geral do Estado do Rio Grande do Sul pela terceira vez

Por Redação O Sul | 30 de março de 2024

Solenidade de posse está marcada para 11 de abril no auditório do Palácio da Justiça. (Foto: Divulgação/DPE-RS)

O governador gaúcho Eduardo Leite anunciou na noite desse sábado (30) Nilton Leonel Arnecke Maria como defensor público-geral do Estado até 2026. A nomeação será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (1º). Nilton exercerá pela terceira vez o cargo, que ocupou nos períodos de 2012-2014 e 2014-2016.

Já a solenidade de posse está marcada para as 17h do dia 11 de abril no auditório do Palácio da Justiça, no Centro Histórico de Porto Alegre.

Ele recebeu 257 votos em eleição realizada entre os membros da instituição na semana de 11 a 15 de março. A escolha resultou de lista tríplice junto a suas colegas Silvia Pinheiro de Brum (250 votos) e Aline Corrêa Lovatto (243 votos).

Perfil

Nilton é defensor público classificado na 2ª Defensoria Pública Criminal, de segundo grau, com atuação perante a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

Foi defensor público-geral do Estado de 2012 a 2016; presidente do Colégio Nacional de Defensores Públicos-Gerais de abril de 2013 a maio de 2014; subdefensor público-geral de março de 2010 a março de 2012; defensor público coordenador da Defensoria Pública em Porto Alegre de maio de 2007 a março de 2010; e servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul de maio de 1994 a maio de 2002.

Possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) em 1994 e Especialização em Direito Constitucional/Sanitário pela Universidade de Roma Tre – Unisinos (2010).

