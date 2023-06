Brasil Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 45 milhões

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2023

Os números contemplados foram 04-18-37-38-46-60. (Foto: Divulgação)

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas neste sábado (10) no concurso 2.600 da Mega-Sena. Os números contemplados foram 04-18-37-38-46-60. A quina teve 44 apostas ganhadoras e pagará R$ 83.945,89. Já a quadra teve 3.901 acertadores, com premiação de R$ 1.352,62. O próximo concurso será realizado na quarta (14), com prêmio estimado em R$ 45 milhões.

