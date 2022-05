Brasil Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 53 milhões

Por Redação O Sul | 18 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











As dezenas sorteadas foram 01, 32, 35, 44, 45 e 57. Foto: Agência Brasil As dezenas sorteadas foram 01, 32, 35, 44, 45 e 57. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.482 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (18). O prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram 01, 32, 35, 44, 45 e 57.

A Quina teve 52 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 82.539,97. A Quadra teve 5.101 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 1.202,02.

O próximo concurso (2.483) será no sábado (21). O prêmio é estimado em R$ 53 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil