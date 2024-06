Brasil Ninguém acerta as seis dezenas e Mega-Sena acumula em R$ 60 milhões

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 5. Foto: ABr A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 5. (Foto: ABr) Foto: ABr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com prêmio de R$ 53 milhões, nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.736 da Mega-Sena realizado nesta quinta-feira (13). Os números sorteados foram: 02 – 19 – 25 – 44 – 46 – 60. O valor acumulou para R$ 60 milhões. O próximo sorteio será nesta quinta (20).

Segundo a Caixa Econômica Federal, 75 apostas acertaram a quina, com prêmio de R$ 41.783,52. Já os 5.607 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 798,43 cada.

Para concorrer, os apostadores podem registrar seus jogos até uma hora antes do sorteio, às 19h, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, pelo site ou aplicativo do banco. O bilhete simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Para os jogos feitos pelo site da Caixa, o valor mínimo para apostar na Mega-Sena é de R$ 30, seja para uma única aposta ou mais. Para fazer uma aposta maior, com sete números, o preço sobe para R$ 31,50, segundo a Caixa.

Outra opção para atingir o preço mínimo é fazer sete apostas simples, que juntas têm o mesmo valor, R$ 31,50.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/ninguem-acerta-as-seis-dezenas-e-mega-sena-acumula-em-r-60-milhoes/

Ninguém acerta as seis dezenas e Mega-Sena acumula em R$ 60 milhões

2024-06-18