Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2024

Os números sorteados foram: 08 - 11 - 19 - 39 - 47 - 48. (Foto: ABr)

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2760 – com prêmio estimado em R$ 36.945.226,16 milhões. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 43 milhões no próximo sorteio que será realizado nesta terça-feira (13). Os números sorteados foram: 08 – 11 – 19 – 39 – 47 – 48. Quem acertou cinco dezenas receberá R$ 58.765,70. Houve 4.957 jogos vencedores com quatro números; cada um deles fatura R$ 965,34.

