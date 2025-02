Brasil Ninguém acerta as seis dezenas e prêmio da Mega-Sena vai a R$ 60 milhões

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2025

As dezenas sorteados foram: 15 - 21 - 25 - 55 - 58 - 59.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.82o da Mega-Sena, e o prêmio acumulou em R$ 60 milhões. O sorteio aconteceu nesta quinta-feira (13), às 20h, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. As dezenas sorteados foram: 15 – 21 – 25 – 55 – 58 – 59.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, 116 apostas fizeram cinco acertos, a quina, e vão embolsar R$ 29.262,50, cada uma. Outras 7.322 apostas acertaram quatro números e vão levar R$ 662,27, cada. A Mega-Sena tem, em geral, três sorteios semanais, às terças, quintas e aos sábados.

Para levar o prêmio máximo da Mega-Sena, é preciso acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas. Uma aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita nas casas lotéricas, pela internet ou no aplicativo para smartphones Loterias Caixa.

