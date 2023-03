Notas Brasil Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena

Por Redação O Sul | 23 de março de 2023

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.576 da Mega-Sena, que foi realizado nessa quarta-feira (22), em São Paulo. Veja as dezenas sorteadas: 29 – 32 – 33 – 35 – 38 – 43. O prêmio acumulou e para o sorteio do sábado (25) o prêmio para apostas vencedoras é de R$ 63 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

