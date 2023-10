Grêmio “Ninguém concordou”, diz o presidente do Grêmio sobre ausência de Renato Portaluppi em entrevista

O mandatário Alberto Guerra não gostou da atitude e confirmou que não concordou com a ideia

A decisão do técnico Renato Portaluppi causou um clima pesado no Grêmio, além da derrota no GreNal. O Tricolor saiu derrotado por 3 a 2 e o treinador deixou o Beira-Rio para uma viagem para o Rio de Janeiro. O presidente Alberto Guerra não gostou da atitude e demostrou incômodo.

O voo estava marcado para às 19h30. Assim que Alexandre Mendes terminou de falar, o presidente Guerra tomou a palavra e comentou sobre a situação.

“Do segurança ao presidente, do faxineiro ao CEO, ninguém no Grêmio concordou com essa decisão, foi uma decisão unilateral do treinador, entendemos, ele tem compromisso amanhã de manhã. Achamos que ele deveria estar aqui dando suas explicações, mas é uma decisão que ele tomou e internamente vamos avaliar isso”, disse Alberto Guerra.

“Ele tinha compromisso e saiu, eu não poderia trancar a porta e dizer “tu não sai daqui”. É isso, internamente vamos avaliar, falar com ele na reapresentação. Importante que eu expresse que o presidente não está de acordo, Conselho de Administração não está de acordo. O que se pode fazer? Demissão? Obviamente não, não é o caso, seria punir o time, ele está indo muito bem, fazendo excelente trabalho, mas tomou uma atitude contrária ao que achávamos melhor”, completou o presidente do clube.

