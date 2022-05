Política “Ninguém quer atacar as urnas”, responde Bolsonaro a ministro do Supremo

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











O presidente Jair Bolsonaro durante live nesta quinta-feira. Foto: Reprodução O presidente Jair Bolsonaro durante live nesta quinta-feira. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (12) que “ninguém” quer “atacar as urnas eletrônicas” ou a “democracia”. Disse ainda que as Forças Armadas vão continuar com assento na Comissão de Transparência Eleitoral, formado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para aperfeiçoar o sistema de votação, enquanto a portaria que deu origem ao colegiado estiver em vigor.

Mais cedo, o presidente da Corte, Edson Fachin, avisou que a Justiça Eleitoral está “aberta a ouvir, mas jamais se curvará a quem quer que seja” e que “quem trata de eleições são forças desarmadas”.

“Enquanto a portaria estiver em vigor, as Forças Armadas foram convidadas, eu como chefe supremo das Forças Armadas determinei que prossigam nessa missão. Não existe interferência, ninguém quer impôr nada, atacar as urnas eletrônicas, atacar a democracia, nada disso. Ninguém tá fazendo aí os atos antidemocráticos”, disse o presidente na live semanal nesta quinta-feira.

Ao citar as “forças desarmadas”, Fachin fez referência à participação nas Forças Armadas na preparação da disputa deste ano. Militares fazem parte da Comissão de Transparência Eleitoral (CTE), apresentando sugestões. Embora nunca tenha ocorrido um só caso comprovado de fraude nas urnas eletrônicas em mais de 20 anos de uso, o presidente Jair Bolsonaro tem utilizado questionamentos feitos pelos militares ao tribunal para lançar suspeitas, sem provas, acerca do processo eleitoral.

Em recado direto à Fachin, Bolsonaro disse que “não entende essa maneira do senhor se referir às Forças Armadas”. Disse, também, que o tratamento foi “descortês”.

“Então, prezado ministro Fachin, a gente não entende essa maneira do senhor se referir às Forças Armadas, que foram convidadas a participar do processo eleitoral”, e completou: “Eu sou capitão do exército, é uma forma bastante descortês de tratar uma instituição que presta em várias áreas excelentes serviços ao Brasil”.

Bolsonaro disse não saber de onde o ministro “está tirando esse fantasma que as Forças Armadas querem interferir na Justiça Eleitoral” e voltou a dizer que eleições limpas e transparentes é questão de “segurança nacional”.

“A transparência das eleições, uma eleição limpa, segura, transparente, é questão de segurança nacional.”

Nesta quinta-feira, Fachin também afirmou que “quem duvida do processo eleitoral é porque não confia na democracia” e que “quem defende ou incita a intervenção militar está praticando ato de afronta à Constituição e à democracia”.

“Não se trata de recado, é uma constatação”, disse o ministro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política