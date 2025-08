Brasil “Ninguém tem controle sobre o que o Trump está fazendo”, diz Flávio Bolsonaro

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











O senador Flávio Bolsonaro concedeu a entrevista do plenário do Senado Federal, onde está com outros senadores da oposição. (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que não é possível prever o que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, irá fazer sobre a taxa de 50% em cima de produtos brasileiros. Entre outros motivos, a imposição teve como motivo as ações da Justiça brasileira contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), pai do parlamentar.

“Ninguém tem controle sobre o que o Trump está fazendo. O Eduardo Bolsonaro e nenhuma outra pessoa manipula o presidente Trump”, afirmou Flávio Bolsonaro, em entrevista ao Estúdio i, da GloboNews.

O senador, no entanto, afirmou que aprovar uma anistia no Congresso Nacional, defendida por apoiadores de Bolsonaro, é “é um gesto prático, importante, para que a Casa Branca possa rever as sanções”.

Flávio disse que a culpa do tarifaço não é de seu irmão, Eduardo, que está nos Estados Unidos em articulação com o governo americano para sancionar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Moraes foi acionado na Lei Magnitsky na semana passada (entenda aqui).

Ele responsabiliza o ministro do STF e o presidente Lula (PT) pela decisão de Trump e diz que “a briga não é mais esquerda e direita, é contra a direita e a falta de bom senso das pessoas que estão tomando as decisões e bagunçando a democracia”.

“Tem que perguntar ao Alexandre de Moraes, que foi quem colocou o Brasil nessa confusão junto com os Estados Unidos, e ao Lula, que a todo momento hostiliza os Estados Unidos. Ele próprio fecha as portas para qualquer negociação e parece que ele quer que chegue esse tarifaço porque ele está achando bom que o Brasil pague esse preço e que ele tenha algum benefício político em função disso”, afirmou Flávio Bolsonaro.

Alcolumbre não atende telefone, diz Flávio

O senador Flávio Bolsonaro concedeu a entrevista do plenário do Senado Federal, onde está com outros senadores da oposição. Ele afirma que tomou a decisão por não conseguir dialogar com o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, para tratar das demandas de seu grupo político.

“Nós estamos aqui na Mesa do Plenário do Senado Federal, ocupando a presidência, para que, enquanto o presidente Davi Alcolumbre não atender às nossas demandas – porque sequer o telefone ele está atendendo, infelizmente, e eu jamais esperava isso dele –, nós vamos permanecer aqui”, afirmou.

A oposição tenta obstruir os trabalhos do Congresso Nacional como forma de protesto pela prisão domiciliar do ex-presidente. A avaliação entre aliados do ex-presidente é de que a decisão do STF inflamou o retorno às atividades no Parlamento.

Prisão domiciliar de Jair Bolsonaro

Flávio Bolsonaro compartilhou um vídeo do pai enquanto se comunicava com apoiadores em manifestação no domingo (3). Após o vídeo, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou prisão domiciliar do ex-presidente.

Alexandre de Moraes afirma na decisão que Bolsonaro utilizou redes sociais de aliados – incluindo seus três filhos parlamentares – para divulgar mensagens com “claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro”.

Ao determinar que Bolsonaro cumpra prisão domiciliar em seu endereço residencial, em Brasília, o ministro também impôs:

proibição de visitas, salvo por familiares próximos e advogados;

recolhimento de todos os celulares disponíveis no local.

O despacho ressalta que as condutas de Bolsonaro demonstram “a necessidade e adequação de medidas mais gravosas de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu”.

Segundo Moraes, as medidas cautelares em vigor foram desrespeitadas “mesmo com a imposição anterior de restrições menos severas”, como a proibição de uso das redes sociais e de contato com outros investigados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/ninguem-tem-controle-sobre-o-que-o-trump-esta-fazendo-diz-flavio-bolsonaro/

“Ninguém tem controle sobre o que o Trump está fazendo”, diz Flávio Bolsonaro

2025-08-05