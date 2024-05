Rio Grande do Sul Nível do Guaíba atinge menor patamar em oito dias

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2024

Segundo a Agência Nacional de Águas, às 19h15min a medição estava em 4,58 metros. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

O nível do Guaíba recuou nesse sábado (11) para o seu menor nível em oito dias, apesar da chuva. De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA), às 16h30min a altura da água baixou para 4,56 metros, seguindo tendência de queda verificada nas últimas 24 horas. No final da noite, a régua apontava 4,60 metros, ainda bem acima da cota de inundação, que é de 3 metros.

Mais cedo, às 9h, o Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento do Estado (DRHS/Sema), marcou que o nível do Guaíba chegou a 4,71 metros. Segunda a ANA, a divergência dos dois dados se deve a uma manutenção pela qual a estação de monitoramento do lago Guaíba passou entre às 8h15 e 11h. A agência afirmou que a informação de que a altura das águas chegou até 4,71 m está incorreta. A manutenção, diz a ANA, é procedimento de rotina.

A região metropolitana de Porto Alegre cresceu no entorno do Guaíba, então a cheia do lago afeta, como visto nos últimos dias, a capital gaúcha e cidades como Eldorado do Sul, Guaíba, Barra do Ribeiro e Viamão. Até o momento, as fortes chuvas no Estado deixaram 136 mortos e 125 desaparecidos, segundo dados da Defesa Civil. Ao menos 1,9 milhão de pessoas foram afetadas pelas enchentes.

Mais chuvas

A previsão do tempo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é que continue a chover forte no estado ao longo deste fim de semana, sobretudo na região metropolitana de Porto Alegre e nas cidades do norte gaúcho. Na capital, o Inmet estima um acúmulo de chuvas entre 150 mm e 200 mm até segunda-feira (13). As fortes chuvas causam alertas às autoridades para novas cheias.

Lagoa dos Patos

A Lagoa dos Patos, no Sul gaúcho, também está enchendo. O nível registrado das águas neste sábado foi de 2,48 metros. A atualização mais recente dos dados do Estado é das 7h da manhã.

A altura da lagoa está 1,18 metro acima da cota de inundação, isto é, quando a água já começa a avançar sobre os municípios. A elevação acontece próximo a cidade de Pelotas e arredores. O nível desta manhã é maior do que o recorde histórico registrado nas enchentes de 1941. Na época, o máximo registrado foi de 2,08 metros.

Ainda segundo o governo do Estado, o rio Uruguai deve atingir o pico de cheia em Uruguaiana ainda hoje, registrando quase 4 metros acima da cota de inundação. Os demais rios gaúchos apresentam os níveis da água em declínio ou em estabilidade.

