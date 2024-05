Porto Alegre Nível do Guaíba cai em partes de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

O nível deve seguir baixando gradualmente nos próximos dias e semanas, mas poderá ter oscilações temporárias de alta. (Foto: PMPA/Divulgação)

O nível do Guaíba atingiu na manhã dessa terça-feira (28) valores ao redor da antiga cota de inundação no Cais Central, que é de 3 metros, marca 70 centímetros abaixo do que era indicado no mesmo horário pela régua emergencialmente instalada na Usina do Gasômetro após avarias na régua original do Cais C6.

O nível deve seguir baixando gradualmente nos próximos dias e semanas, mas poderá ter oscilações temporárias de alta por causa do vento do quadrante Sul.

Por outro lado, a tendência é de cada vez menor vazão dos rios que desaguam no Guaíba, exceto nesta semana que ainda tem água chegando da chuva dos últimos dias. Mesmo assim, a tendência é de baixa gradual.

Apesar do Guaíba cair abaixo da cota de inundação, depois de quase 30 dias acima, ainda haverá áreas da cidade com alagamentos e inundação. Isso porque as águas do Guaíba atingiram até dois metros em alguns pontos, especialmente da Zona Norte, e com o sistema de drenagem comprometido não há como retirar a água.

No caso do Humaitá, por exemplo, o dique da Freeway (BR-290) funciona como barreira física que a água escoe. Por isso, uma bomba de drenagem emergencial, emprestada pela Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (Sabesp) foi instalada na região. Ao longo do dia, foi observado baixa no nível da água.

Discrepância

Diante da discrepância entre as medições divulgadas pelas autoridades e a realidade do terreno, muitos questionam se o pico da enchente de 1941 foi realmente superado. A resposta: foi. Existem duas réguas operando. A emergencial que marca valores acima da realidade do que se vê no Cais e uma instalada pela empresa TideSat, que marca valores muito perto do que se observa.

Os níveis indicados pelas duas réguas eram relativamente próximos na subida do Guaíba e no pico da cheia no começo do mês. Os valores se tornaram muito discrepantes quando da baixa do Guaíba. A régua emergencial marcou pico de 5,35 metros e a da TideSat 5,15 metros.

Mudança

O governo do Estado atualizou, nessa terça, a cota de inundação na estação telemétrica emergencial instalada na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre. No novo ponto de medição do nível do Lago Guaíba, instalado em 3 de maio, a cota de alerta é de 3,15 metros e a cota de inundação, de 3,60 metros. A atualizada já está disponível no site da Agência Nacional de Águas e Saneamento.

As cotas da estação telemétrica antiga, instalada desde 2014 no Cais Mauá, próximo à Rodoviária de Porto Alegre, seguem as mesmas: 2,55 metros, nível de alerta; e 3 metros, nível de inundação.

