Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2023

Procedimento foi determinado em caráter preventivo pela prefeitura. (Foto: Mateus Raugust/PMPA)

Menos de um dia após apresentar breve recuo, o nível do Guaíba voltou a subir em Porto Alegre neste sábado (30). A régua no Cais Mauá indicava 2 metros e 74 centímetros, novamente próxima do limite de transbordamento (3 metros), motivando a prefeitura a fechar preventivamente três comportas nesse trecho do Centro Histórico.

O serviço foi realizado pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). Além do encerramento dos portões metálicos, as equipes instalaram sacos de plástico recheados com areia para reforçar a capacidade de vedação contra a água.

De acordo com o monitoramento da Defesa Civil municipal, a elevação havia atingido 8 centímetros desde a madrugada. O fato corroborou alerta divulgado pela empresa de meteorologia MetSul (metsul.com) para o fim de semana, em função do retorno e manutenção do vento-sul até a segunda-feira (2).

Moradores de áreas com risco de novos alagamentos já se prepararam para mais um capítulo do pesadelo. Na Zona Sul, a água voltou a inundar ruas no bairro Guarujá, enquanto no bairro Arquipélago (região das Ilhas) o nível tinha aumentado ao menos 5 centímetros neste sábado, cobrindo parte da rua João Ignácio da Silveira.

O transporte de passageiros entre Porto Alegre e Guaíba por meio do catamarã também voltou a ser suspenso (repetindo medida adotada durante dois dias na semana passada). A mesma decisão foi tomada pela empresa concessionária do barco de passeio fluvial Cisne Branco, até a situação se estabilizar.

Ranking histórico

Por volta do meio-dia de quarta-feira (27), o nível do Guaíba no trecho chegou a 3,17 metros, quarta maior marca já registrada na capital gaúcha. Em primeiro lugar no ranking histórico de inundações na cidade continua a famosa enchente de 1941, quando a água alcançou impressionantes 4,75 metros, inundando áreas de grande fluxo de pessoas, como o Mercado Público e trechos da Rua da Praia.

– 1941: 4,75 metros.

– 1873: 3,50 metros.

– 1928: 3,20 metros.

– 2023: 3,17 metros.

– 1967: 3,13 metros.

– 2015: 2,94 metros.

– 2016: 2,65 metros.

– 1914: 2,60 metros.

– 1984: 2,60 metros.

Situação de emergência

O cenário verificado nos últimos dias levou a prefeitura a decretar, na sexta-feira (29), situação de emergência em “Nível 2”, classificação prevista pelo governo federal.

Na prática, o status permite que o Executivo municipal solicite e receba recursos, de forma facilitada, por parte das esferas estadual e federal, caso não consiga suportar sozinho as consequências das recentes chuvas e inundações. Também simplifica as exigências para contratação de serviços essenciais.

“Já havíamos decretado situação de emergência em Nível 1, em 15 de setembro, mas como a situação se agravou nos últimos dias, foi necessário avançar ao Nível 2”, relatou o coordenador da Defesa Civil de Porto Alegre, Evaldo Rodrigues de Oliveira Júnior. Ainda segundo ele, o próximo passo seria o estado de calamidade pública.

(Marcello Campos)

2023-09-30