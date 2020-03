Porto Alegre Nivelamento de tampas de ferro segue na região central

Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

Das 200 tampas selecionadas, 41 já tiveram a manutenção concluída. Foto: Júlia Barth/DMAE PMPA

Seguem, na região central de Porto Alegre, os trabalhos do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) para o nivelamento das tampas de ferro em poços de visita (acesso para manutenção e interligação de redes) dos sistemas de esgotamento sanitário e drenagem pluvial. Ao todo, 200 tampas foram selecionadas para nivelamento imediato em vias de grande circulação da cidade. Até o momento, 41 já receberam manutenção.

Os desníveis das tampas com o asfalto prejudicam o trânsito e danificam os equipamentos públicos. Em cada ponto selecionado, estão sendo feitos cortes no asfalto, remoção das tampas, escavação ao redor da estrutura, reforço da base no entorno e assentamento das lajes de suporte com a tampa de ferro embutida.

Por último, são feitos os acabamentos e arremates. É um serviço de complexidade técnica que demanda tempo, cuidado e interrompe parte da via. O programa começou no dia 1º de fevereiro e terá R$ 1,2 milhão de investimento em recursos próprios do Dmae.

Cronograma

De 8 a 14 de março mais oito pontos terão serviços realizados. Os dois pontos do Centro terão trabalhos das 8h às 18h, no Túnel da Conceição e rua Coronel Vicente, no domingo (8). De segunda (9) até sábado (14) os trabalhos acontecem em pontos da Avenida Azenha, iniciando pelo número 1007, sempre das 9h às 17h.

