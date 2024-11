Grêmio No apagar das luzes, Grêmio empata em 2 a 2 com o Fluminense no Brasileirão

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2024

Próximo desafio do Tricolor gaúcho será contra o Palmeiras, no dia 8. (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Jogando no Maracanã na noite dessa sexta-feira (1º) em partida válida pela 32ª rodada do Brasileirão, o Grêmio arrancou um empate em 2 a 2 com o Fluminense. Com o resultado, o Tricolor gaúcho chegou aos 39 pontos, permanecendo na 11ª colocação na tabela. No dia 8, o duelo será contra o Palmeiras, que briga pela liderança do campeonato, às 21h30, em São Paulo.

Jogo

A partida começou com o time de Mano Menezes tendo mais a bola e explorando a articulação do meia Ganso, flutuando pela faixa central e distribuindo bem para Keno e Jhon Arias. O Grêmio ficou bem fechado na primeira etapa, com uma linha de cinco defensores e somente Braithwaite acompanhando o início das jogadas, isolado na frente.

Ainda assim, foi o time gaúcho quem largou na frente no Maracanã. E com quem pouco participava. Em contra-ataque rápido, Aravena recebeu na frente e devolveu para Reinando, que bateu cruzado. Fábio espalmou e a bola ficou limpa para Braithwaite completar o rebote aos 25 minutos de partida.

O Fluminense retomou rapidamente o controle da partida e não deixou o ritmo cair. As chances foram aparecendo e, na primeira, Lima perdeu cara a cara com o goleiro Marchesín após lindo passe de calcanhar do jovem Kauã Elias.

Para aliviar a pressão, o empate saiu ainda na primeira etapa. Na pressão, a bola chegou em Jhon Arias dentro da grande área. O meia-atacante colombiano dominou e finalizou com o pé esquerdo para tirar de Marchesín e deixar tudo igual no Maracanã aos 42 minutos.

No retorno para o segundo tempo, o Fluminense se impôs ainda mais em seus domínios e foi para cima do Grêmio. Logo nos primeiros 10 minutos de bola rolando, uma boa chance para Keno e bola na trave de Arias após defesa do goleiro gremista, um dos destaques do jogo.

O volume de jogo era muito alto e o Tricolor conseguiu virar a partida para explodir o Maracanã. Aos 20 minutos da segunda etapa, Lima cobrou escanteio aberto e Kauã Elias ganhou de Villasanti no alto para tocar no canto esquerdo e explodir o Maracanã.

O técnico gremista Renato Portaluppi só viu seu time pressionar em busca do segundo gol a partir dos 40 minutos e abusando dos cruzamentos para Diego Costa. A zaga do Fluminense com Thiago Silva e Thiago Santos até segurou bem, mas somente até 49 minutos.

Jogando bola para perto da meta defendida por Fábio, Arezo driblou o goleiro e sofreu pênalti. Reinaldo bateu no ângulo superior direito e marcou com categoria para dar números finais no apagar das luzes.

Ficha técnica

— Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa, Martinelli (Bernal), Lima (John Kennedy), Ganso (Nonato), Keno (Marquinhos), Kauã Elias (Cano) e Arias. Técnico: Mano Menezes.

— Grêmio: Marchesín, João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson, Reinaldo, Villasanti, Dodi (Arezo), Edenílson (Cristaldo), Aravena (Nathan Fernandes), Braithwaite (Diego Costa) e Soteldo (Monsalve). Técnico: Renato Portaluppi.

— Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP). VAR: Rafael Traci (SC).

