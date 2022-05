Esporte No Beira-Rio, Inter empata em 1 a 1 com o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2022

Colorado cedeu empate na reta final da segunda etapa. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional Resultado deixa o Inter em 12º lugar, com cinco empates seguidos. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Jogando no estádio Beira-Rio na noite desta segunda-feira (30), o Inter não passou de 1 a 1 com o Atlético-GO, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do quinto empate seguido do Colorado na competição, resultado que fez a equipe sob o comando de Mano Menezes subir do 14º para o 12º lugar (11 pontos). O próximo duelo será fora de casa, contra o Bragantino-SP (14º), na noite do próximo domingo (5).

O Inter começou pressionando o adversário, até abrir o placar em forte contra-ataque aos 11 minutos. Wanderson recebeu de Alan Patrick e bateu cruzado para o fundo da rede dos goianos. O “Dragão” reagiu e tomou conta da maior parte do jogo. Baralhas acertou o travessão e Wellington Rato parou duas vezes em defesas do goleiro Daniel.

O gol de empate saiu após jogada de dois ex-gremistas: aos 33 minutos do segundo tempo, Léo Pereira cruzou e Churín fez de cabeça. E a pressão nos últimos minutos foi do Atlético-GO. Marlon Freitas cabeceou e Bruno Méndez tirou sobre a linha o que seria o gol da virada.

Em entrevista coletiva, Mano Menezes explicou a falta de pressão sobre os adversários: “Nossos problemas foram táticos, e temos que trabalhar em cima disso. Nunca conseguimos pressionar os volantes e isso desencadeou outros desencaixes”.

O treinador colorado assumiu a responsabilidade pelos erros cometidos pela equipe. “Todas as substituições foram na tentativa de ter o controle do jogo. Algo que nunca tivemos. Voltamos com mais dificuldade do que no início. A responsabilidade é minha e vamos corrigir isso amanhã [terça-feira].”

Treinado por Jorginho (ex-lateral da Seleção Brasileira), o Atlético-GO chegou a sete pontos e passou da 19ª (vice-lanterna) à 17ª posição, ainda dentro da zona do rebaixamento. Seu próximo adversário é o Corinthians (terceiro colocado, com 15 pontos).

Ficha técnica

Inter: Daniel; Bustos, Vitão, Bruno Méndez, Renê; Dourado, Edenilson, De Pena (Pedro Henrique), Alan Patrick (David); Wanderson (Wesley Moraes) e Matheus Cadorini (Taison). Técnico: Mano Menezes.

Atlético-Go: Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon Menezes e Jefferson (Arthur Henrique); Baralhas (Shaylon), Marlon Freitas e Jorginho (Edson Fernando); Airton (Léo Pereira), Wellington Rato e Churín. Técnico: Jorginho.

