Inter No Beira-Rio, Inter encara neste sábado o Corinthians pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2022

O último treinamento da equipe antes da partida aconteceu na tarde desta sexta-feira (13), no CT Parque Gigante. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

O elenco do Inter está pronto para enfrentar o Corinthians, neste sábado (14), às 19h, no estádio Beira-Rio, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O último treinamento da equipe antes da partida aconteceu na tarde desta sexta-feira (13), no CT Parque Gigante. O treinador Mano Menezes comandou um trabalho de bola parada defensiva e ofensiva, seguido por um exercício coletivo, ajustando os detalhes do time que entrará em campo para enfrentar o clube paulista. Para fechar o dia, o grupo colorado realizou um rachão no gramado.

São seis jogos de invencibilidade na temporada, com três vitórias e três empates. O Colorado está na nona posição na tabela de classificação, com 8 pontos somados. Já o Corinthians, adversário deste fim de semana, é o líder do Brasileirão e tem 12 pontos.

Com poucas opções para a zaga, Mano Menezes terá que escalar uma dupla que ainda não atuou em conjunto nesta temporada. Por diversas razões, o treinador não poderá contar com seus outros zagueiros: Rodrigo Moledo, lesionado, está fora da partida. O jovem Tiago Barbosa se recupera de lesão muscular e está realizando apenas trabalhos específicos. Kaique Rocha também está se recuperando de lesão muscular e já treina com bola, mas está fora do jogo, e, por fim, Bruno Méndez, que pertence ao Corinthians, não poderá atuar.

Por estes motivos, a dupla de zaga colorada será formada pelo jovem zagueiro Vitão e por Gabriel Mercado, e, por falta de peças, Mano Menezes falou que o lateral-esquerdo Moisés também está treinando na posição.

Já o meia Gabriel Boschilia realizou na manhã desta sexta-feira uma artroscopia no joelho direito e desfalca o Colorado por seis semanas. Nós últimos dias, O atleta relatou um desconforto no local e o clube optou pela intervenção cirúrgica.

