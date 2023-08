Inter No Beira-Rio, Inter perde por 1 a 0 para o Fortaleza pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2023

Com o resultado, o Inter segue com 24 pontos e é o 13º colocado no Brasileirão Foto: Mateus Lotif/FEC Com o resultado, o Inter segue com 24 pontos e é o 13º colocado no Brasileirão. (Foto: Mateus Lotif/FEC) Foto: Mateus Lotif/FEC

No estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o Inter perdeu para o Fortaleza por 1 a 0, pela pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu às 16h, deste sábado (19). O gol foi marcado depois de uma cobrança de pênalti por Thiago Galhardo. Pelo menos 21,134 torcedores colorados estiveram presentes na derrota colorada.

Com o resultado, no momento, o Colorado estaciona na 13° colocação, com 24 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Corinthians e o Goiás. O Colorado pode fechar a rodada com três pontos do primeiro time na zona de rebaixamento. O próximo compromisso do clube gaúcho acontece contra o Bolivar, pela Libertadores da América, na próxima terça-feira (22), às 19h.

O jogo

No primeiro minuto de jogo, o Inter conseguiu um cruzamento da direita, Luiz Adriano tocou de cabeça para defesa firme de João Ricardo. Aos 3, Fortaleza chegou forte, Tinga cruzou da direita, a zaga afastou parcialmente e Nico salvou o chute quase em cima da linha.

Aos 4, mais uma vez boa chegada do Fortaleza. O atacante Machuca chegou pela esquerda, chutou de canhota em direção ao goleiro Rochet. Nico afastou, novamente, para escanteio. Aos 8, pênalti marcado para o Fortaleza. Marinho encarou De Pena na área e fo derrubado.

Aos 12, Gol do Fortaleza! Lei do ex no estádio Beira-Rio. Thiago Galhardo abriu o placar. Inter 0 x 1 Fortaleza. Aos 16, Igor Gomes cruzou e Pedro Henrique mandou por cima de cabeça. Aos 23, Bruno Henrique cobrou falta com categoria e mandou no travessão.

Aos 27, Bruno Henrique mandou de longe, João Ricardo defendeu, no rebote, Igor Gomes bateu para fora. Aos 36, Brítez recebeu pela direita e cruzou, mas a bola passou por todo mundo e saiu em tiro de meta.

Aos 43, Mauricio cobrou falta perto do ângulo, a bola carimbou o travessão. Aos 49, Mauricio acionou Luiz Adriano, ele girou, bateu, mas a bola foi sem força. Aos 53, o juiz encerrou o primeiro tempo de partida.

Segundo tempo

Aos 3, Bruno Henrique chutou de longe, mas o goleiro João Ricardo agarrou firme no centro do gol. Aos 6, Wanderson armou a jogada, Bruno Henrique deixou com Pedro Henrique, mas o chute acabou indo por cima. Aos 17, em troca de passes do Inter, BH tentou achar Luiz Adriano, mas a defesa acabou afastando.

Aos 20, Renê cruzou e a bola ficou com o camisa 9, que dominou e bateu forte à direito do gol. Aos 25, saída errado do Inter, Guilherme tentou encontrar Lucero, mas ele não alcançou. Rochet acabou ficando com a bola.

Aos 28, Aranguiz recebeu na grande área, tentou o passe, mas carimbou na defesa e saiu para o escanteio. Aos 31, virada de jogo para o camisa 11, que ajeitou para a perna direita e bateu muito alto.

Aos 39, o Colorado conseguiu fazer uma boa troca de passes, mas Igor Gomes acabou perdendo a bola. Aos 41, Luiz Adriano tentou tabela com Wanderson, mas a defesa cortou. Na sequência, Mallo recebeu, mas Guilherme conseguiu afastar o perigo. Aos 42, Bola ficou viva na grande área, Luiz Adriano e Aranguiz caíram, e teve muita reclamação por pênalti. VAR analisou a jogada e não houve marcação de penalidade.

Aos 47, saída do Fortaleza, e Pedro Henrique fez falta feia em Zé Welison no meio-campo. Cartão Amarelo para o atacante colorado. Aos 51, o Inter colocou todos os jogadores no campo de ataque e tentou buscar empate. Aos 52, bola na grande área, João Ricardo saiu mal e Wanderson bateu para fora, com desviou. Aos 53, a partida foi encerrada. Inter 0 x 1 Fortaleza.

