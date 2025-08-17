Domingo, 17 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025
Mais de 22 mil torcedores viram os reservas do Inter perderem em casa para o líder Flamengo por 3 a 1, na noite desse domingo (17), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o placar, o Colorado caiu do 11º para o 12º lugar (24 pontos). Os dois times se reencontrarão na quarta-feira (20), novamente no Estádio Beira-Rio, para o segundo jogo das oitavas-de-final da Copa Libertadores.
A opção do técnico Roger Machado de poupar a formação principal da equipe foi motivada justamente pelo duelo no torneio continental. Somente o titular Brian Aguirre estava em campo no apito inicial, sendo que alguns titulares entraram no decorrer do jogo, como o lateral Bernabei e o atacante Wesley.
Como perdeu o primero confronto (no Estádio Maracanã) por 1 a 0, o Inter precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. Já em caso de vitória por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. A expectativa é de 50 mil torcedores – os ingressos estão esgotados.
Duelo
Aos 6 minutos, Arrascaeta fez cruzamento da esquerda para a área, Varela escorou de cabeça e Pedro chutou cruzado, fazendo o 1 a 0. Aos 11, em contra-ataque, Samuel Lino deu passe no meio para Arrascaeta que da entrada da área tocou para Pedro, que dominou e chutou rasteiro, no canto direito, marcando o 2 a 0 e resolvendo a partida.
Aos 32, Luiz Araújo tocou para Varela, que saiu de frente para o gol, driblou Victor Gabriel e Anthoni defendeu, abafando a finalização. Aos 39, Samuel Lino cobrou escanteio da esquerda, Léo Pereira dominou, deu uma bicicleta e a bola bateu na trave. Aos 43, na primeira chance do Inter na partida, Vitinho cobrou o escanteio da direita e Clayton Sampaio cabeceou para fora. Aos 45, Alan Benítez invadiu a área pela direita, chutou e Rossi defendeu.
No segundo tempo, aos oito minutos, Gustavo Prado chutou da intermediária e Rossi defendeu. Aos 14, Varela foi a linha de fundo, cruzou rasteiro, Arrascaeta chutou e a bola desviou em Richard, indo para escanteio. Aos 16, em erro de saída de bola do Inter, Saul tocou para Arrascaeta na esquerda, que tocou no meio para Plata, que chutou da entrada da área, no canto esquerdo, marcando o 3 a 0.
Aos 23, após troca de passes, De La Cruz saiu na cara do gol e chutou para fora. Aos 27, Ayrton Lucas avançou pela esquerda e chutou de cavadinha, a bola sobrou para De La Cruz, que chutou e Anthoni defendeu. Aos 40, Wallace Yan driblou Alan Benítez, foi a linha de fundo e chutou para fora. Aos 43, Wesley tocou na esquerda para Borré, que chutou e Rossi defendeu. Aos 46, Alan Rodríguez chutou forte e a bola bateu na trave. Aos 46, Bernabei fez cruzamento rasteiro da esquerda e Borré chutou, descontando para o Inter.
Ficha técnica
– Inter: Anthoni, Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel, Brian Aguirre (Bernabei), Richard (Thiago Maia), Bruno Henrique (Alan Rodríguez), Vitinho (Wesley), Gustavo Prado, Rafael Borré e Valencia (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado.
– Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira, Lucas, Jorginho (Carrascal), Saúl (Walace Yan), Arrascaeta (De La Cruz), Luiz Araújo, Pedro (Plata) e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.
– Arbitragem: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE). No VAR, Ilbert Estevam da Silva (SP).