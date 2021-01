Brasil No Brasil, mortes por causa da pandemia do coronavírus chegam a 195.725

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2021

Nas últimas 24 horas foram registrados 314 mortes Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Nas últimas 24 horas foram registrados 314 mortes. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

As mortes por causa da pandemia do novo coronavírus chegaram a 195.725. Nas últimas 24 horas, foram registrados 314 mortes. Na sexta-feira (1º), o sistema do Ministério da Saúde (MS) marcava 195.411 vidas perdidas. Ainda há 2.402 óbitos em investigação.

A soma de pessoas infectadas desde o inicio da pandemia atingiu 7.716.405 . Entre sexta e este sábado (2), foram registrados 15.827 novos diagnósticos positivos. Até essa sexta-feira, o painel da covid-19 do Ministério da Saúde trazia 7.700.578 casos acumulados.

As informações estão na atualização diária sobre a pandemia do ministério, divulgada na noite deste sábado. O balanço reúne as informações levantadas pelas secretarias estaduais de Saúde de todo o país.

Conforme o painel do MS, há ainda 751.260 casos ativos em acompanhamento. O número de pessoas que já se recuperaram da covid-19 chegou a 6.769.420.

Em geral, os registros de casos e mortes são menores aos domingos e segundas-feiras em razão da dificuldade de alimentação dos dados pelas secretarias de Saúde aos fins de semana. Já às terças-feiras, os totais tendem a ser maiores pelo acúmulo das informações de fim de semana que são enviadas ao ministério.

Nos estados

No topo da lista de mortes por covid-19 estão São Paulo (46.808), Rio de Janeiro (25.608), Minas Gerais (12.023), Ceará (10.015) e Pernambuco (9.674). Já entre os últimos no ranking estão Roraima (787), Acre (798), Amapá (927), Tocantins (1.239) e Rondônia (1.825).

Em São Paulo

O Estado de São Paulo registrou neste sábado (2) um total de 1.467.953 casos confirmados de covid-19. A infecção provocada pelo novo coronavírus também já causou a morte de 46.808 pessoas no Estado, que lidera o ranking nacional de óbitos pela doença.

Enquadrados na fase vermelha do Plano São Paulo, todos os municípios paulistas devem seguir medidas específicas de contenção do vírus até amanhã (3). Isso significa que apenas os serviços essenciais têm autorização para funcionar. As restrições também valeram para os dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1º e 2 de janeiro.

Ainda de acordo com o balanço atualizado hoje, 1.294.620 pessoas testaram positivo para covid-19, mas se recuperaram. Desse total, 156.734 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

