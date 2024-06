Inter No Campeonato Brasileiro, Grenal 442 tem vitória colorada de 1 a 0

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2024

Placar deixa o Colorado em 7º lugar, ao passo que o Tricolor gaúcho amarga a vice-lanterna. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Em jogo disputado nesse sábado (22) pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grenal nº 442 teve vitória colorada por 1 a 0 no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). O gol foi marcado no segundo tempo pelo zagueiro Vitão. O placar fez o Inter subir provisoriamente ao sexto lugar na tabela (17 pontos), ao passo que o Grêmio amargou a sua sexta derrota seguida e está na penúltima posição (6 pontos), dentro da zona de rebaixamento.

Ambos os times gaúchos têm uma partida a menos, devido à paralisação de atividades por causa das enchentes que afetaram em maio o Rio Grande do Sul. A maior catástrofe climática da história do Rio Grand do Sul afetou o estádio Beira-Rio e a Arena do Grêmio, que permanecem sem data de reabertura ao público.

Em 114 anos de clássico, esse foi o primeiro realizado fora do Rio Grande do Sul. A logística se deve ao fato de os estádios de Grêmio e Inter, respectivamente nas Zonas Norte e Sul de Porto Alegre, permanecerem indisponíveis desde as enchentes de maio.

O Grêmio vai encarar o Atlético Goianense a partir das 20h de quarta-feira (26), em Goiânia (GO). Já o Inter vai encarar o Atlético-MG na mesna noite, às 21h30min, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

Confronto

Depois de um início de superioridade gremista, o Inter chegou perto gol com tentativa de Renê, para fora. Um minuto depois foi a vez de Pavón levar perigo ao gol do Inter, mas a bola também saiu para fora.

Tanto Grêmio quanto Inter seguiram lá e cá, trocando passes e tentando chegar às redes do adversário. Com boas marcações, o jogo acabava ficando um pouco mais apertado e a bola dificilmente chegava em belos lances. Aos 23, Alan Patrick também tentou de longe.

Os gaúchos até continuaram tentando no final da primeira etapa, mas não eram efetivos ao finalizar das poucas chances criadas. Aos 33, Renê quase entregou o ouro ao inimigo ao cobrar o tiro lateral direto para Geromel. Aos 45, foi a vez de Pavón errar e deixar a bola com o adversário Thiago Maia.

Já na segunda etapa, foi a vez do Tricolor começar chegando próximo ao gol do Inter. Aos cinco minutos, João Pedro Galvão mandou de frente para Fabrício, que defendeu para o Colorado.

Aos 19 minutos, após jogada de Alan Patrick perto da área, Vitão aproveitou o entrevero na pequena área para concluir de cabeça. Placar aberto de 1 a 0.

Depois do gol, ambas as equipes tiveram mudanças, com as entradas de Edenilson (ex-Inter) e Nathan Fernandes, a fim de “oxigenar” o ataque. Já no time de Coudet entraram os zagueiros Mercado e Igor Gomes.

Aos 45 minutos, a bola quase entrou pela segunda vez para o Colorado, em tentativa de Wesley que bateu e rebateu na trave duas vezes. O confronto ainda teve um cabeceio do gremista Geromel que quase resultou em empate para o Grêmio.

Ficha técnica

– Grêmio: Marchesín, João Pedro (Fábio), Pedro Geromel, Gustavo Martins, Reinaldo, Dodi (Ely), Carballo (Edenilson), Cristaldo; Pavón (Nathan Fernandes), Galdino (João Pedro Galvão) e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Portaluppi.

– Inter: Fabrício, Fabrício Bustos, Vitão, Fernando, Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique (Aránguiz), Alan Patrick (Mercado), Wanderson (Igor Gomes), Lucas Alario (Lucca/Gustavo Prado) e Wesley. Técnico: Eduardo Coudet.

– Arbitragem: Ramon Abatti Abel, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Alex dos Santos. Quarto Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann. No VAR, Igor Junio Benevenuto de Oliveira.

