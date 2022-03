Porto Alegre No Centro de Porto Alegre, Praça Oswaldo Cruz recebe obras de revitalização

Por Redação O Sul | 16 de março de 2022

Com conclusão prevista para este semestre, iniciativa é bancada pela CDL-POA. (Foto: Divulgação/CDL-POA)

Localizada próximo ao encontro das ruas Voluntários da Pátria e Pinto Bandeira, no Centro Histórico de Porto Alegre, a Praça Oswaldo Cruz passa por obras de melhoria e modernização. O serviço será custeado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), cuja nova sede fica na avenida Júlio de Castilhos, a cerca de 200 metros de distância.

“A readequação trará significativas melhorias de circulação e segurança, com estações de lazer e a possibilidade de pequenos eventos”, ressalta a entidade, que prevê a conclusão dos trabalhos até o final deste semestre. A iniciativa – que incluirá a manutenção do espaço por cinco anos – foi uma das ações definidas pela CDL para homenagear a capital gaúcha pelos 250 anos de fundação.

Diretora da CDL na capital gaúcha, a empresária e arquiteta Ana Cláudia Bestetti salienta o objetivo do projeto: “O Centro Histórico representa o coração do varejo porto-alegrense, queremos valorizá-lo e contribuir para que as memórias da cidade não se percam”.

O presidente da entidade, Irio Piva, acrescenta que a obra tem significado simbólico, mas também prático: “Mais que uma contribuição dos lojistas à população, a iniciativa valoriza uma área comercial e de lazer relevante, ao reavivar memórias da cidade por meio do resgate histórico de uma de suas mais antigas praças. Este presente monstra que os setores público e privado podem cooperar para um município melhor para todos”.

Detalhamento

São várias as mudanças no projeto de revitalização da praça, inaugurada em 1927. O ponto de partida é a reposição das pedras portuguesas originais na área central e a recolocação de basalto. Depois, serão construídos bancos e decks, para que o público possa aproveitar a sombra das árvores. Outra novidade serão canteiros ajardinados e bicicletários. A lista prossegue com lixeiras e postes de iluminação.

Também será restaurado o busto do médico e sanitarista brasileiro Oswaldo Cruz (1872-1917), que dá nome ao local – sua importância será contada em painéis, assim como a história da próprio local, que há quase 100 anos ainda tinha próxima de si a margem do Guaíba e servia de rotatória para o trânsito de carroças, o que explica o seu formato circular.

O espaço público também é conhecido pela proximidade que estabelecimentos comerciais que marcaram época. A lista inclui a última loja da rede de verjo Ughini, recentemente fechada (após sete décadas) devido ao encerramento das atividades da empresa. E também o célebre Cineteatro Coliseu (1910-1956), que ocupava o mesmo terreno que posteriormente daria lugar ao Edifício Coliseu, com 364 salas comerciais em 29 andares.

(Marcello Campos)

