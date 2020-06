Brasil No domingo, cidades brasileiras registraram movimentos pró e contra Bolsonaro

7 de junho de 2020

Imagem aérea mostra manifestação contra Bolsonaro neste domingo (7), em Brasília. (Foto: TV Globo/Reprodução)

Grupos contrários e favoráveis ao governo do presidente Jair Bolsonaro promoveram manifestações pacíficas neste domingo (7), em ao menos 11 Estados e o DF.

Atos públicos com bandeiras diversas, como o combate ao racismo e a defesa da democracia e do impeachment, provocaram aglomerações especialmente na capital paulista, onde o protesto teve maior adesão.

Ao fim, a Polícia Militar usou bombas de gás lacrimogênio para dispersar um grupo que desejava seguir até a Avenida Paulista, onde, pela manhã, governistas se reuniram em favor de Bolsonaro.

Após o encerramento do ato realizado no Largo da Batata, na Zona Oeste de São Paulo, por volta das 16h30min, houve também um princípio de tumulto logo contido pelas lideranças do protesto. Alguns manifestantes quebraram a porta de uma agência bancária no trajeto que faziam em direção à Paulista.

Como mais cedo aliados de Bolsonaro se reuniram na via e a Justiça havia vetado a manifestação de grupos opostos no local, a caminhada até lá não foi permitia pela Polícia Militar, que usou um cordão de isolamento para conter essa parte dos manifestantes.

Após cerca de duas horas de negociação, a Tropa de Choque da PM usou bombas de efeito moral para dispersar o grupo que desejava seguir com o protesto com o argumento de que a decisão judicial vetava atos contra e a favor do governo no mesmo horário. Outros atos de vandalismo foram registrados a partir da ação policial, como caçambas de lixo incendiadas e vias bloqueadas.

No ato do Rio, a polícia militar e o presidente Jair Bolsonaro foram os principais alvos dos manifestantes, que lembraram também a morte da vereadora Marielle Franco, em março de 2018. O assassinato do adolescente João Pedro, em São Gonçalo, durante operação policial na comunidade do Salgueiro, também foi muito reclamada pelos protestantes.

A concentração do protesto começou na altura do monumento à Zumbi dos Palmares, um dos maiores ícones do movimento negro no País, por volta das 14h. Cercada por um forte contingente de segurança, ela caminhou até a Igreja da Candelária sem incidentes. A polícia militar, formada por homens do Batalhão de Choque e do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios, restringiu o grupo à faixa lateral da avenida e revistou manifestantes. Há relatos de pessoas que foram detidas ao chegarem ao protesto.

Na Esplanada dos Ministérios, na capital do País, manifestantes seguiram com um protesto pacífico contra o fascismo, o racismo e a favor da democracia. Durante a passeata, estudantes e integrantes de torcidas organizadas desceram pelas seis faixas do Eixo Monumental em direção ao Ministério da Justiça. Sem registros de ocorrências graves, houve ações pontuais das forças de segurança, que apreenderam materiais que poderiam ser utilizados em eventuais ataques.

Também em Brasília, na região do Palácio do Planalto, o grupo pró-Bolsonaro se manifestou. Vestidos nas cores verde e amarelo, alguns carregavam bandeiras do Brasil e outras com o emblema da monarquia. Também havia faixas antidemocráticas. Nelas era possível ler frases pedindo “intervenção cívico-militar”.

Em Porto Alegre, o ato contrário ao governo ocorreu a partir das 14h no Centro Histórico. A pauta antirracista também esteve estampada em faixas e cartazes carregados pelos manifestantes. Foi o quinto domingo consecutivo que o Centro registrou atos na Capital.

