Por Redação O Sul | 10 de julho de 2024

Watkins conseguiu marcar em um chute cruzado despretensioso e garantiu a vitória para a Inglaterra. Foto: EnglishTeam Watkins conseguiu marcar em um chute cruzado despretensioso e garantiu a vitória para a Inglaterra. (Foto: EnglishTeam) Foto: EnglishTeam

A final da Eurocopa 2024 está definida. A Inglaterra venceu de virada a Holanda por 2 a 1, nessa quarta-feira (10), e vai encarar a Espanha na decisão. Na melhor atuação da seleção inglesa no torneio, o “English Team” contou com o brilho de Ollie Watkins, que saiu do banco de reservas na segunda etapa para confirmar o triunfo no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha. O atacante, inclusive, entrou na vaga do capitão e artilheiro Harry Kane, que, de pênalti, havia marcado o primeiro dos ingleses na partida. Por outro lado, a Laranja Mecânica foi quem abriu o placar com um golaço do jovem Xavi Simons.

A primeira etapa foi de uma partida bastante intensa e com as duas equipes partindo uma para cima da outra. A Holanda abriu o placar nos primeiros minutos, com Simons, em um grande chute de fora da área. A Inglaterra não deu quase tempo do adversário aproveitar a vantagem no placar e rapidamente empatou o jogo, com Harry Kane cobrando pênalti.

No segundo tempo, o duelo deu uma caída no ritmo e as duas seleções fizeram um jogo mais estudado, corrigindo as deficiências da etapa inicial. A Holanda conseguia cadenciar o ritmo e ficar mais com a bola, mas pouco produzia com ela. Já a equipe de Gareth Southgate, tinha dificuldades para encaixar a parte ofensiva, que teve seus melhores 45 minutos no primeiro tempo. Quando o confronto já parecia caminhar para a prorrogação, Watkins conseguiu marcar em um chute cruzado despretensioso e garantiu a vitória para a Inglaterra.

Dessa maneira, a Inglaterra chega à segunda final consecutiva da Eurocopa e ganha força na briga para conquistar o título inédito. Ao mesmo tempo, o pressionado técnico Southgate respira e terá mais tranquilidade para buscar o troféu europeu.

Por outro lado, a Holanda se despede da Euro 2024, mas deixa uma boa impressão. O jogo coletivo do time comandado pelo técnico Ronald Koeman foi um dos pontos fortes da Laranja Mecânica, que ainda contou com grandes atuações do jovem Xavi Simons, que está na mira do Bayern de Munique.

No próximo domingo (14), a Inglaterra enfrenta a Espanha na decisão da Eurocopa: a bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim.

Ficha técnica

— Escalação da Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Guéhi e Trippier (Shaw); Rice, Mainoo (Konsa) e Bellingham; Saka (Gallagher), Foden (Palmer) e Kane (Watkins). Técnico: Gareth Southgate.

— Escalação da Holanda: Verbruggen; Dumfries (Zirkzee), De Vrij, Van Dijk e Aké; Schouten, Reijnders e Xavi Simons (Brobbey); Gakpo, Malen (Weghorst) e Depay (Veerman). Técnico: Ronald Koeman.

— Arbitragem: Felix Zwayer (ALE), Stefan Lupp (ALE), Marco Achmuller (ALE) e Bastian Dankert (ALE).

