Mundo Presidente da Argentina diz que só o capitalismo tira as pessoas da pobreza

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

O presidente da Argentina fez críticas indiretas ao projeto da Aliança Global contra a Fome. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Durante reunião de cúpula do G20, nessa segunda-feira (18), o presidente da Argentina, Javier Milei, fez críticas indiretas ao projeto da Aliança Global contra a Fome, lançado oficialmente governo brasileiro. Em discurso aos demais chefes de Estado, conforme áudio que o jornal Valor teve acesso, Milei disse que “somente o capitalismo e o livre mercado tiram as pessoas da pobreza” e que “apenas sociólogos desonestos” defendem o oposto.

A Argentina havia se recusado a referendar o texto da aliança, principal legado da presidência brasileira no G20. O país, no entanto, recuou e decidiu se juntar aos demais membros do grupo, que apoiaram a iniciativa.

Em coletiva, o ministro brasileiro de Desenvolvimento Social, Wellington Dias, informou que Milei aderiu à Aliança por entender que, entre os objetivos da iniciativa, consta o desenvolvimento de mecanismos de mercado e participação de empresas, sem choque frontal, portanto, com a defesa que Milei fizera, momento antes, da solução pelo capitalismo. A adesão da Argentina só foi confirmada após a divulgação, no início da manhã, da primeira lista de 81 países participantes. O país vizinho torna-se, assim, a 82ª aderente.

Em sua fala, entretanto, Milei disse que a luta contra a fome e a pobreza passa obrigatoriamente por “tirar o Estado do meio e dar mais liberdade aos cidadãos”. Também defendeu a desregulamentação do mercado e a facilitação do comércio e criticou aqueles que preferem viver como “escravos das dádivas do Estado”.

“Desregular o mercado e facilitar o comércio para que a troca voluntária de bens e serviços traga prosperidade. O capitalismo e o livre mercado já tiraram da pobreza extrema 99% da população global e dobrou a expectativa de vida. Isso graças ao progresso tecnológico gerado, que colocou o ser humano no lugar dos deuses”, disse.

Sem citar especificamente a proposta brasileira de taxação de grandes fortunas, o presidente argentino também se opôs a “propostas que impliquem em maior pressão fiscal e propostas que enriqueçam os políticos dos países ricos, enquanto os países mais pobres lutam para sair da pobreza”.

“Repito, a única coisa que tira as pessoas da pobreza é o capitalismo e o livre mercado. Outra proposta que está aquém é projetada por sociólogos desonestos. Vou repetir isso onde quer que seja porque tenho toda a história da Argentina do meu lado”, completou Milei.

