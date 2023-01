Grêmio No início da temporada, Grêmio ainda procura definir quem jogará na ponta direita

23 de janeiro de 2023

O treinador deixou aberto a possibilidade de mudança no lado direito do ataque

Se na posição de camisa 9 está resolvida com Suárez, na ponta direita ainda não está. A disputa está aberta, Bitello, Campaz, Cristaldo e Galdino são jogadores que podem atuar por aquele lado. Michael, que ainda não conseguiu ser liberado, pode ser uma das opções, mas até o momento não existe negócio fechado.

Nas duas primeiras partidas da temporada, contra São Luiz e Caxias, Campaz foi o titular no lado direito. No primeiro jogo deu assistência, mas na estreia do Gauchão não foi bem. O técnico do Grêmio já falou em entrevista que pretende rodar a equipe, seja usando as substituições ou poupando os titulares.

Bitello, que vem se destacando nas primeiras partidas do ano e na reta final da temporada passada, pode ser uma das opções no lado direita, mesmo sendo um meia de origem. O jogador vem fazendo uma bola dupla com o centroavante Suárez.

Outra alternativa seria Franco Cristaldo. O que acontece é que o jogador ainda não está liberado por conta de problemas de contrato com o Huracán-ARG.

