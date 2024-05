Inter No interior de São Paulo, equipe do Inter dá sequência à preparação para a retomada de jogos

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2024

Na última semana, o Colorado treinou no Complexo Esportivo da Pucrs (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), em Porto Alegre. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

Depois de uma semana treinando no Complexo Esportivo da Pucrs (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), em Porto Alegre, devido às enchentes que afetaram as instalações do clube, a delegação do Inter desembarcou nessa segunda-feira (20) na cidade de Itu, no interior de São Paulo, para continuar a preparação para a retomada das competições.

A equipe deve ficar, a princípio, 20 dias no município. Durante este período, a comissão técnica focará na preparação física dos jogadores, visando recuperar o ritmo de jogo.

O local escolhido foi o Otho Hotel, que já recebeu o Japão durante a Copa do Mundo de 2014, além do Chile no decorrer da Copa América de 2019. Times brasileiros como Botafogo, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e Santos também já se instalaram na localidade em outras oportunidades.

Em outra frente, o Inter indicou nessa segunda-feira à Conmebol os possíveis locais para suas partidas pela Copa Sul-Americana. Para o duelo do dia 28 de maio, contra o Belgrano-ARG, o Colorado escolheu a Arena Barueri, em São Paulo, atualmente utilizado pelo Palmeiras. Já para o jogo contra o Delfín-EQU, no dia 8 de junho, a indicação do Inter foi o Estádio Alfredo Jaconi, do Juventude, em Caxias do Sul.

Gurias Coloradas

As Gurias Coloradas contam com um novo reforço para a temporada. A meio-campista Gabi Morais assinou com o Inter até o final deste ano. A atleta chega ao Colorado após duas temporadas no Corinthians.

Aos 30 anos, Morais já atuou por diversas equipes no futebol nacional e no exterior. Sua trajetória no esporte iniciou no futsal, mas foi no futebol de campo que consolidou sua carreira. A jogadora conta com passagens por Avaí-Kindermann, São José-SP, Caucaia-CE, Centro Olímpico e Corinthians, além de clubes da Europa e Estados Unidos.

