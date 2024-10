Rio Grande do Sul Corpo de mulher é encontrado dentro de tonel na zona rural de município gaúcho

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

Técnicos do IGP estimam que vítima tenha morrido na semana anterior. (Foto: Divulgação/BM)

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher em uma propriedade na zona rural da cidade de Não-Me-Toque (Noroeste gaúcho). Conforme a Brigada Militar (BM), corpo – com tatuagens – foi encontrado no domingo (29) por um casal de moradores do distrito conhecido como Colônia das Saudades, dentro de um tonel, sem roupas, com sinal de ferimento na região do pescoço e em estado de decomposição.

Ainda não se sabe a causa exata do óbito. Técnicos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) analisam os indícios para identificar a vítima e determinar se foi atingida por tiro, facada ou outro tipo de objeto.

Não está descartada a hipótese de execução cometida em outro local, seguida da “desova” no ponto onde houve a descoberta, próximo a uma área de vegetação. As condições do cadáver indicam que ela possa ter morrido na semana anterior.

Sudoeste gaúcho

Em São Francisco de Assis. a Polícia Civil deflagrou nessa segunda-feira (30) a operação “Deutsch” contra homicídios e tráfico de drogas praticados nos últimos meses na cidade. Cerca de 60 agentes cumpriram dez mandados de prisão, resultando na captura de nove investigados (um deles na cidade de Manoel Viana).

Também foram executadas 12 ordens judiciais de busca e apreensão. Saldo: pistola, revólver, espingarda, três veículos, porções de cocaína e crack, mais R$ 29 mil em dinheiro. Dentre os alvos estava um mercado local.

Região Noroeste

O comércio de entorpecentes e crimes relacionados também motivou nessa segunda uma operação conjunta entre Polícia Civil e Brigada Militar nos municípios de Seberi, Iraí e Ametista do Sul, todos na Região Noroeste do Estado.

Foram presas seis pessoas e apreendidos dois revólveres, munição, drogas já embaladas para venda, celulares, dinheiro e outros itens. Trata-se da segunda etapa da ofensiva intitulada “Conexões”, que desta vez cumpriu um total de 11 ordens judiciais.

(Marcello Campos)

2024-09-30