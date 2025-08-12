Terça-feira, 12 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025
Em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o Inter enfrenta nesta quarta-feira (13) o Flamengo. A partida começa às 21h30min no Maracanã. Já o confronto de volta será disputado na semana seguinte, no Beira-Rio.
O treinamento que fechou a preparação da equipe colorada foi realizado na manhã dessa terça-feira (12), no CT Parque Gigante. O treinador Roger Machado comandou atividades técnicas e táticas no gramado, ajustando os últimos detalhes do time que entrará em campo.
Fernando, que acertou o término antecipado do contrato, se despediu dos companheiros, comissão, staff e diretoria. “Com 54 partidas e três gols marcados pelo clube, Fernando conquistou, de forma invicta, o título do Campeonato Gaúcho de 2025, deixando sua marca e exemplo de profissionalismo. A decisão de encerrar o vínculo atende ao desejo do atleta de seguir, junto à família e a sua equipe de profissionais, o processo de recuperação da lesão no ligamento cruzado posterior do joelho direito, em Goiás”, informou o Inter, em nota.
A delegação colorada desembarcou na capital fluminense no final da tarde dessa terça.
Confira abaixo os jogadores do Inter relacionados para a partida no Maracanã:
– Goleiros: Anthoni e Rochet;
– Laterais: Aguirre, Alan Benítez e Bernabei;
– Zagueiros: Clayton Sampaio, Juninho, Victor Gabriel e Vitão;
– Volantes: Alan Rodríguez, Bruno Henrique, Luis Otávio, Richard, Ronaldo e Thiago Maia;
– Meias: Alan Patrick, Gustavo Prado e Tabata;
– Atacantes: Borré, Ricardo Mathias, Valencia, Vitinho e Wesley.
Campeonato Brasileiro
Em outra frente, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado terá pela frente o mesmo adversário das oitavas de final da Libertadores: o Flamengo. A partida está marcada para o próximo domingo (17), às 18h30min, no Beira-Rio.