Inter No Maracanã, Inter encara o Flamengo pelas oitavas de final da Copa Libertadores

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











A delegação colorada desembarcou na capital fluminense no final da tarde dessa terça. (Foto: Divulgação/S.C. Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o Inter enfrenta nesta quarta-feira (13) o Flamengo. A partida começa às 21h30min no Maracanã. Já o confronto de volta será disputado na semana seguinte, no Beira-Rio.

O treinamento que fechou a preparação da equipe colorada foi realizado na manhã dessa terça-feira (12), no CT Parque Gigante. O treinador Roger Machado comandou atividades técnicas e táticas no gramado, ajustando os últimos detalhes do time que entrará em campo.

Fernando, que acertou o término antecipado do contrato, se despediu dos companheiros, comissão, staff e diretoria. “Com 54 partidas e três gols marcados pelo clube, Fernando conquistou, de forma invicta, o título do Campeonato Gaúcho de 2025, deixando sua marca e exemplo de profissionalismo. A decisão de encerrar o vínculo atende ao desejo do atleta de seguir, junto à família e a sua equipe de profissionais, o processo de recuperação da lesão no ligamento cruzado posterior do joelho direito, em Goiás”, informou o Inter, em nota.

A delegação colorada desembarcou na capital fluminense no final da tarde dessa terça.

Confira abaixo os jogadores do Inter relacionados para a partida no Maracanã:

– Goleiros: Anthoni e Rochet;

– Laterais: Aguirre, Alan Benítez e Bernabei;

– Zagueiros: Clayton Sampaio, Juninho, Victor Gabriel e Vitão;

– Volantes: Alan Rodríguez, Bruno Henrique, Luis Otávio, Richard, Ronaldo e Thiago Maia;

– Meias: Alan Patrick, Gustavo Prado e Tabata;

– Atacantes: Borré, Ricardo Mathias, Valencia, Vitinho e Wesley.

Campeonato Brasileiro

Em outra frente, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Colorado terá pela frente o mesmo adversário das oitavas de final da Libertadores: o Flamengo. A partida está marcada para o próximo domingo (17), às 18h30min, no Beira-Rio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/no-maracana-inter-encara-o-flamengo-em-jogo-de-ida-pelas-oitavas-de-final-da-libertadores/

No Maracanã, Inter encara o Flamengo pelas oitavas de final da Copa Libertadores

2025-08-12