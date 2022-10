Brasil No Mato Grosso, casal que tingiu cachoeira de azul para chá de revelação é multado em dez mil reais

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Apesar de não haver alteração na água, houve ‘conduta em desacordo com a legislação’. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria do Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT) aplicou uma multa de R$ 10 mil pelo lançamento de uma substância azul nas águas da cachoeira Queima-pé, que fica no município de Tangará da Serra, em Mato Grosso. A infração foi cometida durante um chá de bebê revelação que um casal fez no dia 25 de setembro. Um familiar dos pais da criança prestou esclarecimentos. Ele informou que o elemento que foi jogado na cachoeira é um corante usado para tingimento de cascatas e piscinas chamado “Lago Azul”.

A cachoeira fica em uma propriedade particular, em Tangará da Serra, no interior de Mato Grosso. É uma queda d’agua de um córrego que abastece a cidade.

“Você acha que nós iríamos poluir água de um rio? Fizemos um negócio, a coisa mais linda do mundo e esses ecochatos… É um produto biodegradável que não faz nada ao meio ambiente. Apenas colore a água. Só isso. Apenas precisaria, e a gente não sabia, uma autorização para fazer isso. Na próxima vez, eu vou pedir autorização”, disse Raijan Mascarello, o tio da gestante que usou o produto na cachoeira.

Segundo a Sema-MIT, apesar de as amostras coletadas no local não apontarem alterações na qualidade da água em parâmetros físicos, como cor e odor, ou mortandade da fauna, ele foi autuado por “lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasoso ou detritos, óleos ou substâncias oleosas”, de acordo com o decreto federal nº 6.514/2008.

O dono da propriedade também foi ouvido pela secretaria estadual e informou que apenas cedeu o local.

O caso viralizou nas redes sociais quando um casal escolheu a cachoeira para realizar o chá revelação e dizer aos amigos e familiares que estavam à espera de um menino, tingindo as águas da cascata de azul.

Imagens publicadas por pessoas que participaram da festa – apagadas posteriormente, após repercussão negativa – mostram o momento em que a água da cachoeira fica azul para anunciar a chegada de um menino. Eles também usam fumaça colorida e soltam confetes.

Nas redes sociais, internautas comentaram o caso e criticaram a maneira como o casal escolheu revelar que teria um menino.

“É sério que acharam uma boa ideia colocar corante em uma cachoeira? Tantas maneiras de fazer um chá revelação e conseguiram escolher justo uma com impacto ambiental”, escreveu a youtuber Vane Costa.

“Hoje a minha cota de ver coisas absurdas acabou com o vídeo do chá revelação deixando a água da cachoeira azul com substâncias químicas”, comentou outra usuária. Alguns internautas chegaram a apontar que o casal deveria ser indiciado por crime ambiental.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil